苗栗歐日混搭夢幻莊園！美拍夯點「莫內秘密花園」，愛拍照的你可不能錯過

Ann•榜哥•生活事務所／ 文、圖／Ann‧榜哥‧生活事務所

udn走跳旅遊／Ann‧榜哥‧生活事務所

位在苗栗銅鑼人氣爆炸夯的美拍景點【莫內秘密花園】，可有著超大的歐日混搭夢幻莊園，園區內不論戶外還是室內的場景都非常適合拍照且不少熱門美拍打卡點都還有攝影師可以協助拍照。【莫內秘密花園】是個超適合愛拍照的你來這走訪，累了渴了也還有簡單的餐飲可以享用喔！

莫內秘密花園-交通位置

莫內秘密花園位在苗栗銅鑼，開車前來的朋友可直接使用導航即可輕鬆抵達，園區設有偌大的免費戶外停車場可停車。若從三義方向前來的朋友，山路也些許的小條，若遇到遊覽車的團客也前來遊玩，就要互相禮讓囉！但莫內秘密花園也會在無法會車的路段做基本的交管。

莫內秘密花園-門票資訊

進入莫內秘密花園需要支付們票才能入園，每人入園收費為300元，100~140公分的孩童為100元，100公分以下的幼童不收費，而門票在園區內是無折抵消費。

莫內秘密花園-園區介紹

簡單的分享莫內秘密花園園區內有什麼？也會告訴你必拍的場景有哪些？！基本上莫內秘密花園是劃分成三層，入園處的入口為中層，來以此劃分囉！

莫內秘密花園(上層)

這一區主要是日式傳統街道為主的場景，真心說每一場景都挺好拍，日本迷若穿著和服等日式服裝來這拍照就真的讚，秒出國的幻想立即擁有！

而另一區則是透明玻璃的教堂，在這會有一個園區派至的攝影師幫忙拍照，就依序排隊就可拍到美照囉！

莫內秘密花園(中層)

莫內秘密花園的中層對我們一家來說算是混搭場景，有歐美風的小鎮街道、歐風羅馬城堡、復古懷舊的柑仔店、中藥房等場景。

千萬不要錯過歐風小鎮街道的店家，走進每個室內場景都是爆炸好拍，而要找幸福鐘拍照的朋友，它就在”樂團場景”旁的門內，我們一家人可是找很久才找到。

莫內秘密花園-餐飲區

而在莫內秘密花園的餐飲區的這區則算屬南洋風囉！

但在入口處旁的一角則算屬希臘風。

莫內秘密花園的餐飲提供有簡餐、甜點、飲品等，門票是不做任何折抵喔！

莫內秘密花園(下層)

而莫內秘密花園最下層就是屬於較為戶外草皮風，有落羽松、盪鞦韆、幸福天梯、龍貓、露營風的場景等等可以美拍！而這一整區，最夯的就是盪鞦韆跟幸福天梯，需要花點時間排隊等候才能輪到你美拍喔！

莫內秘密花園-周邊景點

走訪完莫內秘密花園後，也分享幾個景點讓大家繼續延伸在苗栗遊玩。像是銅鑼的哈比丘茶樹森林、台灣客家文化館、大補內彈珠汽水觀光工廠(但須提前預約)等，或是延伸到、走訪三義鄰近的景點，如勝興車站、龍騰斷橋、雅聞香草植物工廠等景點走走都是不錯的安排，另外也蠻推薦大家到薑麻園(鍾鼎山林泡足浴)走走也很不錯。

莫內秘密花園

營業時間：10:00-19:00

營業地址：苗栗縣銅鑼鄉新隆村138之3號

營業電話：0987-079-626

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

美食 觀光工廠 希臘 城堡 露營 苗栗旅遊

