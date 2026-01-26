韓國冬季限定親子景點「首爾廣場溜冰場」 1000韓幣就可以溜一小時

冬季首爾親子景點推薦/冬天首爾溜冰推薦

冬天來首爾如果想在市區溜冰除了樂天世界之外，可別錯過位於市廳站的♥首爾廣場溜冰場서울광장 스케이트장♥。這個冬季限定的活動會一直開放到2026年的2/8，現場會提供冰刀設備租借，置物櫃、咖啡廳、用餐區，也有提供初學者或是帶小朋友來溜冰的輔助設施。

重點是一小時的費用只要1000韓幣還包含冰鞋、頭盔、護具超級便宜，不過每個時段都會有限制人數～建議大家平日早上來會比較不用人擠人喔！！！

♥首爾廣場溜冰場서울광장 스케이트장♥

地址：首爾特別市中區乙支路12

서울 중구 을지로 12

日期：2025年12月19日至2026年02月08日

時間：週一至四10:00至21:30；週五至日10:00至23:00

交通：首爾地鐵1號線、2號線市廳站5號出口前首爾廣場

官網：http://plaza.seoul.go.kr/seoul

地圖請參考：韓文Naver地圖/中文韓巢地圖/Google地圖

♥首爾廣場溜冰場서울광장 스케이트장♥的地點還蠻好找的，就在德壽宮的斜對面。

可以從五號出口出站就會看到～這個出口是有手扶梯的喔！！

首爾廣場一年四季都會舉辦各式各樣的表演或是展覽，到了冬天的時候就會設置了戶外溜冰場。

想要溜冰的話記得先到售票處購買溜冰券。

為了控管人數現場會分時段進場。

建議大家平日中午前來是最不會人擠人的啦！！

溜冰場的一小時入場費用1000韓幣還會包含冰鞋、頭盔、護具，另外若是想要買手套，或是租借溜冰輔具的話也是在這邊購買囉！！

售票處旁會有室內的休息區

兩間不一樣的休息區一間是賣咖啡飲品，還是有和品牌合作的感覺厲害。

另一間則是有販售魚板、熱狗⋯⋯等小吃。

滑累了或是同行朋友有人不玩的話都可以在這裡休息還不錯。

再往前走一些就是冰鞋和護具的租借處啦！！

這邊提供最小尺寸的溜冰鞋只有18CM，未滿六歲的小朋友就只能穿這個囉！再來7歲以上的小朋友是需要家長陪伴一起入場的。

廁所和飲料販賣機也都規劃好了。

隨身物品可以放置在置物櫃裡，沒帶零錢也有兌幣機可以換。

頭盔一整籃隨你挑～記得挑選適合自己大小的即可。接下來就可以準備去溜冰啦！！！

必須說像小菲這種運動細胞不好的人還是在旁邊看看就好。

很多人看起來都很厲害～溜得很自在。

當然也是有人是從頭到尾都扶著旁邊護欄前進的哈哈哈，然後溜冰場是可以看到首爾塔的唷！！

走到後方還有一區是可以使用租借的溜冰輔助道具。

是可愛的海豚？？？

這區很明顯就都是小朋友居多啦，然後也有一些可愛的？大人哈哈哈哈。如果第一次溜冰的朋友怕跌倒的話也蠻推薦可以租來用看看啦！！！

溜冰場也有提溜冰教學～不過就是要上官網預約。

簡單分享這個每年12月到隔年二月的冬季限定溜冰場，這段時間來首爾想要感受冬天活動的朋友們，記得一定要來♥首爾廣場溜冰場서울광장 스케이트장♥玩一輪囉！

