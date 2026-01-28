香菜控衝了！ 台中新商場推「爆量香菜嘉年華」 5大名店聯手「滷肉飯、炸雞排、香菜咖哩」期間限定吃到3月

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝Mula Kitchens 美食商場 中科據點臉書
圖／翻攝Mula Kitchens 美食商場 中科據點臉書

這才是真香菜全席！ 台中香菜控快追，位於西屯區中科商圈的人氣美食商場「MULA KITCHENS」近日拋出震撼彈，宣布聯手5大美食名店，推出史無前例的「香菜嘉年華」，無論是日式咖哩、台式滷肉飯還是南洋海南雞飯，統統被碧綠的「香菜海」淹沒囉！

圖／翻攝Mula Kitchens 美食商場 中科據點臉書
圖／翻攝Mula Kitchens 美食商場 中科據點臉書

本次集結了各路美食好手，首推「盛豐號」的「炸雞排/豬排香菜滷肉飯」，百元就能享受到炸得酥脆的肉排與鋪滿香菜的滷肉飯，CP值高到驚人；喜歡創意料理的朋友，絕對不能錯過「皇家炒飯」推出的「香菜皮蛋肉絲炒飯」，皮蛋的特殊香氣與爆量香菜結合，每一口都是味覺衝擊。

偏好異國風者，「嘉均廚房」獻上「巨無霸去骨香菜檸檬海南雞飯」，清新檸檬香氣與大量香菜交織，清爽又過癮；「好噢咖哩」則將濃厚日系風格與香菜結合，推出「香菜豬排咖哩飯」，意外地合拍！最後，一定要來一份「維縈家鄉碳烤雞排」的「香菜花生粉碳烤米血」。

圖／翻攝Mula Kitchens 美食商場 中科據點臉書
圖／翻攝Mula Kitchens 美食商場 中科據點臉書

這場香菜派對從即日起一路熱鬧到3月22日，整整兩個多月讓香菜控們可以多次回訪，想領取可愛「香菜宣言貼紙」，可至櫃檯免費領取。為了讓饕客們用餐更方便，MULA KITCHENS 現場也貼心提供「掃描QR code線上點餐」服務，無論是想在舒適的商場內享用，還是趕時間想直接外帶，都能一鍵搞定，免去現場排隊的辛苦。

【MULA KITCHENS 香菜嘉年華】

．活動日期： 2026年1月19日～3月22日

．活動地點： MULA KITCHENS 美食商場

．地址： 台中市西屯區國安一路128號

