三麗鷗粉絲衝了！ 「CoCo x 美樂蒂」莓好雙果系列登場 2款聯名杯身+3款爆萌周邊帶走 還免費送泡泡貼紙

三麗鷗粉絲尖叫！迎接粉紅冬季，手搖飲「CoCo都可」這次攜手三麗鷗超人氣巨星「美樂蒂（My Melody）」推出超夢幻聯名，不僅有季節限定的草莓系飲品「莓好雙果系列」，更同步祭出2款粉嫩聯名杯身與3款爆萌周邊，1月26日起準時開賣，鐵粉們千萬別錯過！

圖／CoCo都可提供

這回聯名以美樂蒂最愛的「草莓」為主角，推出酸甜適中的「莓好雙果系列」，其中「莓好雙果茶」結合草莓與蔓越莓，並採用HPP冷高壓滅菌技術保留果香營養，口感清爽療癒；另一款「莓好雙果牛乳」則主打無咖啡因，讓大小朋友都能感受濃郁莓果與鮮奶交織的柔順滋味。

圖／CoCo都可提供

活動期間凡購買大杯飲品，即隨機換上2款充滿愛心與粉紅泡泡的聯名紙杯，讓飲料控拍照打卡超粉嫩。

圖／CoCo都可提供

粉絲期待多款限定週邊來了，1月26日起，只要在門市臨櫃消費任一飲品，即可以399元加購「美樂蒂立體冷水杯」，杯蓋附有美樂蒂立體公仔吊飾與粉Q掛繩，實用性與收藏價值點滿點；此外，消費滿百元即可免費獲得「美樂蒂泡泡貼紙」一張；在外送平台或門市也只要加購19元，就能把「美樂蒂粉Q保溫袋」帶回家，數量有限！

圖／CoCo都可提供

【CoCo x 美樂蒂聯名】

．上市日期： 2026/01/26 起

．活動內容：

-美樂蒂造型聯名紙杯： 購買任一大杯飲品即可以聯名杯裝（共2款，隨機供應，送完為止）。

-美樂蒂立體冷水杯： 門市臨櫃消費任一杯飲品，加價399元即可獲得（含立體公仔吊飾、掛繩）。

-美樂蒂泡泡貼紙： 門市臨櫃消費滿100元，免費送一張（可累贈，數量有限送完為止）。

-美樂蒂粉Q保溫袋： 臨櫃或線上平台加購價19元（提供2杯袋/4杯袋兩種選擇）。

