買一送一快抽！ 五桐號「Care Bears」超萌聯名 「梨茶、琥珀烤奶」新品上市「御守盲包、發財金」開運周邊必收

手搖控尖叫！人氣手搖飲「五桐號」再度攜手超夯IP「Care Bears™」，即日起推出第二彈聯名企劃，不僅推出四款超萌的春節限定杯身，更同步祭出「御守盲包」、「香氛片」等超療癒周邊，甚至還有機會抽中「買一送一」。

五桐號這次以「新春開運、可愛加馬」為主題，全台門市全面換裝，而粉絲最期待的周邊部分，首推「聯名御守盲包」，共有四款角色結合開運設計，不管是掛在包包上還是送禮都誠意十足；「造型香氛片」則以細緻插畫呈現經典角色，一掛上讓空間瞬間充滿療癒香氣。

五桐號同步推出冬季兩大系新品。清爽系代表「水梨系列」保留了水梨多汁的自然風味，「鹹梨青茶(65元)」特別加入老鹽與梅子，交織出鹹、甘、酸的獨特口感，尾韻還有生津回甘的青茶香，記憶點滿分；而「桂花梨青(65元)」則揉合淡淡桂花釀香氣，優雅不甜膩。

奶茶控則不能錯過「琥珀烤奶系列」，採用高溫短時間煎烤茶葉，帶出強烈的焦糖與堅果焙炒香。「琥珀烤拿鐵(70元)」口感柔滑，與奶香完美融合；「紅豆琥珀烤拿鐵(75元)」則加入滿滿綿密紅豆，在寒冷的冬季喝上一口，厚實的甜香感直接暖進心坎裡。

活動期間於在門市消費滿100元，除了可以用優惠價加購周邊，還能參加「專屬扭蛋活動」，獎項包含手搖控最愛的「不限金額買一送一」、「免費加料」，以及超吸睛的「聯名玩偶杯套」，甚至有全球獨家、只送不賣的「Care Bears發財金」，粉絲們快試試手氣！

