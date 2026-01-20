蛋撻優惠搶客！肯德基超極酥買1送1、拿坡里6入199元、義美買2送1、COMEME快閃蛋塔桶超狂

蛋撻控尖叫！近日蛋撻界迎來「大地震」，肯德基經典原味蛋撻正式「走入歷史」，全面升級推出全新「超極酥」版本接棒，口感更層次酥脆，1/20當天祭出PK雙饗卡APP會員「買一送一」、手機點餐再+1元多一顆，而拿坡里、義美也紛紛看準時機推出超狂優惠搶客，蛋撻控絕對要衝一波！

．肯德基「超極酥」全新升級 今日APP買一送一超划算

圖／肯德基KFC提供

肯德基KFC這次將經典原味全面升級為「超極酥蛋撻」，新版「原味蛋撻－超極酥」比舊版更酥脆，最新祭出超殺優惠就在今天(1/20)開跑！只要是 PK雙饗卡 APP會員，即可享有「超極酥買一送一」優惠。此外，若使用手機點餐指定套餐，還能享「+1元多一顆」的加碼折扣。

．拿坡里「經典原味蛋塔」6入只要199元 壽星再享買一送一

圖／拿坡里披薩.炸雞提供

拿坡里趁亂殺出！「經典原味蛋塔」也是高CP值選擇，即日起至2/4止，拿坡里推出「6入盒裝特價 199元」優惠（原價270元）。更狂的是，若是1、2 月壽星，消費滿300元還能直接享「蛋塔買一送一」，等於買一盒送一盒，全台最划算選擇非它莫屬！

．義美「現烤鮮奶布丁蛋塔」買2送1 限時5天現烤最香

圖／翻攝義美食品臉書

義美則是走傳統餅乾酥皮路線，「現烤鮮奶布丁蛋塔」的內餡是超扎實布丁感鮮奶餡，甜度剛好不膩口。即日起至1/23限時5天，可享鮮奶布丁蛋塔「買2送1」優惠，單顆約28元，僅限具備現烤櫥窗的門市販售，建議在下午2至3點的出爐黃金時間前往購買！

．COMEME「迷你千層蛋塔桶」$499限量爆紅 高雄漢神巨蛋快閃中

圖／翻攝COMEME 康蜜臉書

精品甜點COMEME，則推出超萌的「迷你千層蛋塔桶」，主打極致酥脆的可頌口感，桶裝499元，每人限購一桶、每日限量售完為止。1/20起高雄漢神巨蛋有快閃櫃位，高雄朋友快衝一波！

