一杯20元測膽量！ 超獵奇新北早餐店「三色豆奶茶」爆紅 老闆曝：可以不喝但一定要請朋友

一杯20元測膽量！ 便當界「最雷配菜」的三色豆竟出飲料了，近日竟然有業者突發奇想，將紅蘿蔔、青豆仁、玉米粒丟進奶茶裡，推出令人瞠目結舌的「三色豆奶茶」，一杯僅售20元，立刻在新北中和掀起一波「勇氣挑戰」熱潮，連老闆都直言：「你可以不喝，但你一定要請朋友喝！」

位於新北市中和的一家欣樂早午餐店，最近挑戰大眾口味極限，將營養午餐常見的「三色豆」變身手搖配料，取代珍珠加入奶茶中。老闆「皮老闆」在社群平台分享製作過程，只見份量十足的三色豆浮出水面，視覺衝擊感滿分，接著老闆也親自試喝，但從頭到尾一臉糾結，最後勉強嚥下並隨後比出「讚」的手勢。

影片曝光後迅速引發討論，不少網友直呼這根本是「勇氣測試」、「這個真的賣的出去嗎？」、「這是什麼邪惡的東西」、「我不一定喝，但一定請朋友喝」、「被標註就得請一杯」。

欣樂早午餐推出超獵奇「三色豆奶茶」爆紅。圖／翻攝IG@xinle20200324

然而，這杯「地獄級飲品」喝起來味道如何？ 據《三立新聞網》報導指出，現場首波開箱「三色豆奶茶」的勇者民眾表示「綠色豆子喝起來會有種沙沙的感覺，吃起來甚至有點像芋頭，加上紅蘿蔔與玉米的豆香味融入奶茶，味道相當奇妙。」

這款「三色豆奶茶」每杯售價20元，屬於期間限定，店家更打出反向行銷DM上寫著「你可以不喝，但一定要請朋友喝」，產品雖然評價兩極，但生意意外不錯，老闆透露有客人大手筆一次豪買15杯，真的統統拿去請朋友喝。

欣樂早午餐推出超獵奇「三色豆奶茶」爆紅。圖／翻攝IG@xinle20200324

欣樂早午餐

．地址：新北市中和區新生街180號

．營業時間：05:00–13:20（最後點餐 12:50，週二公休）

．電話：02-32341308

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」