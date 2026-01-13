韓國超夯「愛豆優格冰」登台！「Yoajung」台北小巨蛋店1／17開幕 消費送超Q周邊、「草莓優冰飲」必喝

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
韓星私藏低卡甜點來了！ 在韓國被譽為「愛豆優格冰」的超人氣甜點品牌 Yoajung（요아정）正式進軍台灣，首店直接選在台北小巨蛋一樓（19、20號櫃），將在1月17日盛大開幕，讓粉絲們能零時差同步體驗韓系清爽美味，不用出國就能DIY出專屬的明星同款組合。

Yoajung在韓國不只是普通甜點店，更是超多人氣韓團、舞者、藝人的「身材管理神器」，因為它主打低負擔、清爽不罪惡，口感介於雪酪與冰淇淋之間，酸香自然又細緻，深受回歸期嚴控體態的明星喜愛，像是NMIXX Haewon、Jay Park、RIIZE Sungchan等人都公開分享過，粉絲直接暱稱它為「愛豆優格冰」！

台灣首店進駐台北小巨蛋1樓，以清亮簡約的櫃位設計。來看看最值得先衝的必吃組合~

．招牌不敗「蜂巢蜜 x 穀物脆片」經典優格冰

綿密優格冰基底＋天然蜂巢蜜的甜香＋超脆穀物granola，層次豐富又均衡，清爽到不行！這款是韓國本店從創立就屹立不搖的經典，台灣首店也會長期固定販售。

．香甜療癒系「烤蕉糖 Yoajung」

炙烤焦糖香蕉＋優格冰的組合，微微焦糖化的香氣配上清新酸甜，口感軟脆交織，甜而不膩

同步推出多款特製飲品，其中必嚐的「草莓優冰飲」，將濃郁的優格冰淇淋與草莓牛奶完美融合，口感滑順且不會過於甜膩，是看完演唱會或運動後的應援聖品。

為了慶祝台灣首店開幕，Yoajung 也將品牌超萌角色「Yoa」帶到台北。1 月 17 日開幕當天，凡來店消費即可獲得 Yoa 角色扇子一支；單筆消費滿 NT$500，還能獲得限量壓克力鑰匙圈一個，贈品數量有限，想要收藏的粉絲們，記得要趁早衝一波！

Yoajung優格冰 台北小巨蛋店

．地址：台北市松山區南京東路四段2號一樓（台北小巨蛋19、20號櫃）

．營業時間：11:00 – 21:00

