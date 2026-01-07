冬季草莓大福吃爆！ 大稻埕老字號「滋養和菓子」預購開跑 百貨限定2家「巨大草莓大福」也超搶手

冬季草莓大福熱潮來襲！ 說到台北草莓大福的指標，絕對少不了大稻埕超過70年的老字號「滋養和菓子」，這次官方無預警宣布開放預購，錯過真的要等明年；同步加碼搜羅SOGO百貨內的人氣清單，皮薄多汁的巨型大福，一定要收進口袋名單，草莓控們快來追！

大稻埕70年老店「滋養和菓子」草莓大福開預購！8入650元超值搶

台北迪化街超人氣的《滋養和菓子》（原名林氏滋養）是經典的老字號，堅持日本職人手工現做，每日產量有限，其中冬季明星商品「草莓大福」更是每年必搶的明星商品。用嚴選大湖草莓＋綿密小倉紅豆＋台東糯米做的Q彈外皮，一咬下去酸甜草莓汁爆開，配上不死甜的紅豆餡，層次超豐富，吃完直接幸福感爆棚！

這次官方宣布即日(1/7)起，正式開放官網預購，釋出1/9至1/20期間的取貨名額，特別提醒大家，這次僅提供「中山店」現場自取，單盒8入650元（平均單顆約80元），系統看庫存開放，售完就掰掰，想吃動作要快，不然直接現場排隊也超熱門！

SOGO復興館藏驚喜！「flavor field」限定草莓大福 老饕激推

等不及預購，直接殺到百貨公司裡也有超強戰力！位於SOGO復興館B3的「Flavor Field」，在草莓季推出了限定款草莓大福，滿滿紅豆餡包裹著鮮甜草莓，甜度拿捏得剛剛好。

此外，現場還有老饕激推的「草莓丹麥」，層層酥脆的餅皮搭配多汁草莓，入口的層次感簡直太幸福！

超大顆草莓+薄Q外皮！「明月堂」巨型草莓 限定2時段開搶

同樣在SOGO復興館B3的日式甜點名店「明月堂」，也是創立於1935年的老舖和菓子，草莓大福也是超人氣！主打「大顆草莓大福」草莓真的好大一顆、多汁鮮甜，薄薄Q彈外皮包著不死甜內餡，每一口都是真材實料，吃過都說好吃啊。

要特別注意的是，明月堂草莓大福每日限量供應，販售時間為週一至週六的11：00與15：00，建議大家看準時間提前抵達，否則售完為止，晚來就只能撲空流口水囉！

