北海道排隊神甜點「SNOWS」登台！ 招牌「生巧克力夾心」狂銷600萬個　北中南快閃時間、地點一次看

排隊2小時也甘願！ 北海道最難搶的冬季伴手禮「SNOWS」終於來台灣了，一年之中只在11月～4月限時登場的夢幻品牌，過去在新千歲機場、東京、大阪快閃時，曾創下排隊2小時的驚人紀錄。如今不用飛日本，首站已於新光三越A11夢幻登場，甜點控們手刀快衝！

一年只賣180天！ 「Snows」只為冬季而生的極致浪漫

圖／翻攝IG@snows_tw

誕生於2021年的「Snows」，一年只在11月至隔年4月登場。由BAKE創辦人長沼慎太郎親自操刀，嚴選來自北海道日高地區、全日本僅1%珍稀牧場的「冬季放牧牛乳」製作，成為專注「只為冬天而生」的冬季限定甜點。

目前這股旋風已登陸新光三越台北信義新天地A11一樓，自即日起至2026年1月15日展開快閃；接下來台中中港店B2F（2026年1月17日至2月11日）、台南西門店B2F（2026年2月13日至3月1日）也將接力開跑，數量有限、先搶先贏！

必搶NO.1！「生巧克力夾心餅乾」銷量狂破600萬個

圖／翻攝IG@snows_tw

讓全日本瘋狂的就是這款必吃王牌「生巧克力夾心餅乾」！採用北海道日高地區稀有放牧牧場冬季牛乳製成生巧克力，高乳脂帶來濕潤滑順、奶香濃郁卻不厚重的質地；外層雙面夾烤的超酥脆餅乾，入口先脆後融，甜度乾淨俐落，層次分明到讓人上癮。黑巧克力版可可風味成熟濃厚、白巧克力版則強調圓潤牛乳香，至今已創下賣破600萬個的驚人紀錄。

加碼兩款快閃店同步開賣！「松露可可球」入口即化、「森ノ木」酥脆層次爆表

圖／翻攝IG@snows_tw

台灣快閃還帶來另外兩款人氣伴手禮：「松露可可球」外層裹覆生巧克力粉，可可香氣先行爆發，內餡奶油鮮奶油迅速化開，滑順濃郁令人一口接一口；「森ノ木」以奶香巧克力為基底，疊加可麗餅脆片、杏仁與酥皮碎片，入口瞬間酥、脆、滑三種口感迸發，是視覺與味覺的雙重享受。

圖／翻攝IG@snows_tw

版畫家大谷一良雪國畫作 詮釋「記憶中的北海道山景」包裝超浪漫

圖／翻攝IG@snows_tw

SNOWS不只甜點厲害，包裝更是辨識度爆表！選用日本知名版畫家大谷一良的經典作品作為視覺主軸，以靜謐的「北海道山景」為靈感，呈現出冷冽又溫暖的雪國氣息，與SNOWS「冬季專屬」的理念完美契合，從外盒到內餡，都把北海道冬天的純粹浪漫完整打包帶回家。

目前Snows已經正式進駐台北新光三越 A11，接下來也將在台中、台南陸續展開快閃活動，千萬別錯過這場北海道冬季魅力的限時盛宴！

「SNOWS台灣快閃」資訊

新光三越台北信義新天地 A11 1F

．日期：即日起～2026/1/15

新光三越 台中中港店B2F

．日期：2026/1/17～2026/2/11

新光三越 台南西門店B2F

．日期：2026/2/13～2026/3/1

新光三越 台北南西店 1F

．日期：2026/3/4～2026/3/22

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」