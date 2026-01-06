手搖飲「買一送一」！ 珍煮丹「連3天買1送1」黑糖珍珠鮮奶必搶、CoCo粉角鮮奶茶同步爽喝

一月手搖控小確幸來了！兩大手搖飲品牌紛紛推出超狂優惠，陪伴大家迎接2026年首波熱潮。珍煮丹為了慶祝17歲生日，大手筆祭出連續3天「買一送一」；而CoCo都可也將在週三好友日推出人氣咀嚼系飲品優惠！

圖／翻攝珍煮丹臉書

珍煮丹17周年慶！連3天「黑糖珍珠鮮奶、煮母奶茶」買1送1 為了慶祝品牌邁入17歲，珍煮丹全台門市推出「生日慶」限時回饋，從1月8日起至1月10日，每天都有不同的指定品項買一送一！

．1月8日： 大杯「黑糖珍珠鮮奶」買一送一。

．1月9日： 大杯「黑糖檸檬冬瓜」買一送一。

．1月10日： 大杯「煮母奶茶」買一送一。

圖／翻攝珍煮丹臉書

想要搶到好康，記得先加入珍煮丹官方LINE帳號「珍煮丹TRUEDAN」點擊活動選單領券。官方提醒，優惠券每張限購1組（2杯），每人最高可領券購買2組（共4杯），且需為同品項、同容量（L杯）。要注意的是，此活動不提供寄杯服務，且不適用於外送或線上點餐平台，每日數量有限，售完為止。

CoCo都可也帶來2026年第一波強打優惠！CoCo週三好友日限定：咀嚼系「粉角鮮奶茶」第2杯0元，1月7日適逢週三好友日，特別挑選咀嚼系族群最愛的「粉角鮮奶茶」祭出買一送一。這款飲品選用現煮粉角，以蜜糖入味，金黃透亮的Q彈口感讓許多粉絲瘋狂。

圖／CoCo都可提供

活動當天，只要透過線上領取優惠券，即可享「粉角鮮奶茶(L)」第二杯0元，等於兩杯只要75元（單杯僅約38元），且冰熱皆可任選。每人限定領取2張優惠券，趁著優惠日快揪同事、朋友一起喝起來！

圖／翻攝CoCo都可臉書

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」