快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

獨／屏東女中畢旅門檻要9成同意…調查8成1同意 學生失望辦不成

聽新聞
0:00 / 0:00

手搖飲「買一送一」！ 珍煮丹「連3天買1送1」黑糖珍珠鮮奶必搶、CoCo粉角鮮奶茶同步爽喝

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／珍煮丹、CoCo都可提供
圖／珍煮丹、CoCo都可提供

一月手搖控小確幸來了！兩大手搖飲品牌紛紛推出超狂優惠，陪伴大家迎接2026年首波熱潮。珍煮丹為了慶祝17歲生日，大手筆祭出連續3天「買一送一」；而CoCo都可也將在週三好友日推出人氣咀嚼系飲品優惠！

圖／翻攝珍煮丹臉書
圖／翻攝珍煮丹臉書

珍煮丹17周年慶！連3天「黑糖珍珠鮮奶、煮母奶茶」買1送1 為了慶祝品牌邁入17歲，珍煮丹全台門市推出「生日慶」限時回饋，從1月8日起至1月10日，每天都有不同的指定品項買一送一！

．1月8日： 大杯「黑糖珍珠鮮奶」買一送一。

．1月9日： 大杯「黑糖檸檬冬瓜」買一送一。

．1月10日： 大杯「煮母奶茶」買一送一。

圖／翻攝珍煮丹臉書
圖／翻攝珍煮丹臉書

想要搶到好康，記得先加入珍煮丹官方LINE帳號「珍煮丹TRUEDAN」點擊活動選單領券。官方提醒，優惠券每張限購1組（2杯），每人最高可領券購買2組（共4杯），且需為同品項、同容量（L杯）。要注意的是，此活動不提供寄杯服務，且不適用於外送或線上點餐平台，每日數量有限，售完為止。

CoCo都可也帶來2026年第一波強打優惠！CoCo週三好友日限定：咀嚼系「粉角鮮奶茶」第2杯0元，1月7日適逢週三好友日，特別挑選咀嚼系族群最愛的「粉角鮮奶茶」祭出買一送一。這款飲品選用現煮粉角，以蜜糖入味，金黃透亮的Q彈口感讓許多粉絲瘋狂。

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

活動當天，只要透過線上領取優惠券，即可享「粉角鮮奶茶(L)」第二杯0元，等於兩杯只要75元（單杯僅約38元），且冰熱皆可任選。每人限定領取2張優惠券，趁著優惠日快揪同事、朋友一起喝起來！

圖／翻攝CoCo都可臉書
圖／翻攝CoCo都可臉書

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

珍煮丹 奶茶 買一送一 手搖 CoCo

相關新聞

手搖飲「買一送一」！ 珍煮丹「連3天買1送1」黑糖珍珠鮮奶必搶、CoCo粉角鮮奶茶同步爽喝

手搖飲「買一送一」！ 珍煮丹「連3天買1送1」黑糖珍珠鮮奶必搶、CoCo粉角鮮奶茶同步爽喝

COMEME「迷你蛋塔桶」開賣了！每人限購1桶、全台門市販售 秒殺級「焦糖小泡芙」首度南下 這4天加碼「送6顆迷你泡芙」

桶裝蛋塔終於開賣！盒裝不夠看，蛋塔夯店新推「迷你千層蛋塔桶」，讓你抱著桶吃更過癮；還有秒殺級排隊小泡芙南下快閃高雄，「草莓焦糖泡芙」免飛日本也吃得到。

門市點不到！星巴克「隱藏版2飲品」外送平台限定「雙杯優惠」 本週還有3天「經典款星冰樂買1送1」

星巴克隱藏版飲品+1！繼外送限定「焦糖奶香星享那堤」後，星巴克再推1款獨家飲品，...

全家「草莓優格、比利時巧克力」霜淇淋升級回歸 「草莓季甜點」同步澎湃登場

超夢幻的粉色草莓季正式報到！全家便利商店週末已經陸續有店舖搶先開賣2026年首波主打Fami!ce霜淇淋新品「草莓優格霜...

迪化街40年「顏記杏仁露」預告熄燈　網友不捨：全台北最濃的花生湯

想要品嚐記憶中的味道動作要快！位於台北永樂市場旁的40年老字號甜品「顏記杏仁露」因租金調漲，預計將於2月底結束營業。隨著...

法蘭酥、瑪德蓮、風味蛋捲統統有！7間特色「新年禮盒」佳節傳情意

新年的腳步越來越近，各大品牌也紛紛推出應景的年節禮盒。「Aunt Stella」推出全新春舞禮盒，「神戶風月堂」則設計駿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。