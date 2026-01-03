掀蓋就見錢！ 2026馬年「早安美芝城x屎蛋唐尼」醜萌聯名 Threads狂推：這款吐司必點

這款「醜萌」威力真的太強大！迎接2026馬年，連鎖早餐龍頭「早安美芝城」祭出超狂聯名，找來人氣插畫家「屎蛋唐尼」合作，把厭世又療癒的動物角色全都搬上包裝。活動才剛起跑，Threads上就出現大批網友洗版開箱，直呼：「一早看到這張臉，心情莫名被治癒了！」

早安美芝城 𝗫 屎蛋唐尼「歡樂動物園」。圖／翻攝IG@goodmorningmacc

插畫家「屎蛋唐尼」加持！把厭世動物園搬上早餐桌

這次聯名主角「屎蛋唐尼（Tony Stan）」以獨特的醜萌風格走紅，其作品中集結了愛鬧的水獺、撒嬌的刺蝟，以及那隻總是掛著「厭世臉」的貓咪，精準捕捉了現代人上班想擺爛、想翻白眼的內心戲。這次早安美芝城以《HORSES 成雙》為題，將這些人氣角色印在漢堡紙盒、飲料杯上，讓原本單調的早餐瞬間充滿話題性，成為社群最新的拍照打卡亮點。

內行人必點「湯種吐司」！網友激推這口味最搭

除了包裝吸睛，餐點實力也不容小覷。在社群討論度最高的就是「招食系列」，不少饕客點名必吃「招牌豬肉半熟蛋朝食吐司」，Q彈綿密的湯種吐司搭配爆漿半熟蛋，與醜萌包裝拍起照來儀式感十足。更有夜貓族驚喜發現，部分門市（如苓雅大順概念店）營業時間較晚，下班想吃這份「視覺系宵夜」也沒問題。

隱藏版彩蛋曝光！「掀開盒子」就看見馬上有錢

插畫家屎蛋唐尼也大方分享設計小巧思。這次包材在側面印有早餐店阿姨最常喊的「帥哥、美女」字樣，完美復刻台灣早餐店的滿滿活力；更酷的是，餐盒蓋住時看起來很正常，「一把盒子掀開」就會看到隱藏的「馬上有錢」金幣圖案，象徵吃早餐就是最大的財富，幽默設計讓人會心一笑。

