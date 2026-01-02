跨年爆單等不到披薩！ 民眾苦等2~4小時氣炸 必勝客道歉了：將優化流程

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／必勝客提供
圖／必勝客提供

跨年派對變大型排隊現場？民眾想在家輕鬆吃披薩跨年，卻沒想到跨年夜連鎖披薩業者「必勝客」發生嚴重爆單，全台多間門市出現取餐延誤，原本預訂的美味晚餐，竟然要等上2到4小時。有網友崩潰表示，自己差點就在門市門口倒數跨年，而針對這起消費糾紛，必勝客也緊急發出聲明道歉。

跨年當晚（12月31日），許多消費者提前透過App或線上系統預訂披薩，選好取餐時段本以為穩穩的，沒想到到店後傻眼！有網友在社群平台「Threads」發文控訴，晚上8點抵達，卻發現店家還在叫下午4點的訂單，門口擠滿至少20多人冒著濕冷排隊。另有網友原訂7時50分取餐，硬是等到晚上10點才拿到，苦笑「差點以為要在必勝客跨年」；還有人等超過2小時，披薩冷透了現場卻不准退單，讓飢腸轆轆又等不到餐的民眾情緒炸裂。

跨年夜有民眾抱怨訂購知名連鎖店必勝客披薩，卻出現訂單嚴重超時，店裡面晚上8時多還在叫下午4時訂單，引發爭議。圖／取自Threads
跨年夜有民眾抱怨訂購知名連鎖店必勝客披薩，卻出現訂單嚴重超時，店裡面晚上8時多還在叫下午4時訂單，引發爭議。圖／取自Threads

台北市政府主任消保官林傳健指出，消費者在App選取件時段完成預訂，就等於必勝客承諾接單，若未依約定時間提供商品，已構成《民法》上的「給付遲延」，明顯違約！消費者除了可要求繼續履約，還能視情況主張解除契約，或向業者請求因遲延造成的損害賠償。林傳健也提醒，跨年等重大節慶訂單量暴增，業者應審慎評估出餐能力，避免影響消費者權益與自身商譽。若有糾紛，可向各縣市消保機關申訴。

針對大批民眾抱怨，必勝客最新回應表示：「感謝消費者對必勝客美味披薩的支持，跨年期間大量訂單瞬間湧入，導致部分訂單出餐有所延誤，對於造成消費者不便，深感抱歉。」承諾未來將持續優化訂餐及出餐流程，並協助消費者妥善處理。

