2026繼續爽嗑「3大港點吃到飽」！ 添好運699吃到飽、福華珍珠坊第2人半價、凱撒王朝每週2天無限續
港點控2026年繼續狂歡！米其林添好運1月限定點心放題延續，每人只要699元吃到飽，福華珍珠坊平日雙人同行第2人直接半價，台北凱撒王朝更推出每週兩天逾50道港式美饌無限續，三大超值吃到飽活動，一次爽嗑經典蝦餃叉燒到爆！
●添好運：1月限定「699元放題」回歸！34道米其林點心吃到手軟
米其林一星港點名店「添好運」2026年1月再度祭出超人氣「100分鐘點心放題」，這次鎖定台中 JMall 店與高雄富民店兩間門市，讓中南部的粉絲能用超親民的價格迎接新的一年。
每人只要699元就能無限續點34道招牌港點！從晶瑩鮮蝦餃、鮮蝦燒賣皇、XO醬臘味炒飯，到豉油皇叉燒炒麵、熱炒類統統吃到飽，蒸點皮薄餡多、香氣爆棚，搭配港式凍檸茶或奶茶，從頭吃到尾超滿足。
台中JMall店僅限平日（2026/1/1～1/31），下午14:00～15:40與16:00～17:40兩個時段供應；高雄富民店則平假日皆可，11:00～17:00全天開放。兩個門市每個時段限量40位，搶位速度超快，建議提早網路訂位！
●福華珍珠坊：平日晚餐「第二人半價」！60道粵菜、燒臘無限點
超過40年歷史的台北福華大飯店「珍珠坊」，即日起～1/31平日（週一至週五）晚餐時段推出「雙人同行，第2人半價」優惠，超過60道粵菜港點任選無限續，包含明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、橘汁豉油雞等經典燒臘，還有珍珠丸、燒賣、蝦餃、奶皇包等蒸籠點心必吃清單。
原價每人1,250元+10%，搭配第二人半價後，含服務費平均每人只要1,031元，CP值簡直破表，是台北市中心超方便聚餐首選，讓港點控優雅嗑港點！
●台北凱撒王朝：每週一二限定「港點吃到飽」！逾50道星級美饌隨你點
五星級台北凱撒大飯店3F的「王朝餐廳」，推出週一、週二限定的平日午間「港式點心吃到飽」。超過50道料理，從開胃小菜、生猛海鮮到鹹魚雞粒炒飯、蟹肉干燒伊麵等主食一應俱全，每輪最多點8道。
收費方式為成人每位1,080元+10%，6-12歲兒童599元+10%，只要兩人同行即可選擇此方案，絕對是避開週末人潮、悠閒享用五星級美味的最佳機會。
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言