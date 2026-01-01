2026繼續爽嗑「3大港點吃到飽」！ 添好運699吃到飽、福華珍珠坊第2人半價、凱撒王朝每週2天無限續

港點控2026年繼續狂歡！米其林添好運1月限定點心放題延續，每人只要699元吃到飽，福華珍珠坊平日雙人同行第2人直接半價，台北凱撒王朝更推出每週兩天逾50道港式美饌無限續，三大超值吃到飽活動，一次爽嗑經典蝦餃叉燒到爆！

●添好運：1月限定「699元放題」回歸！34道米其林點心吃到手軟

圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書

米其林一星港點名店「添好運」2026年1月再度祭出超人氣「100分鐘點心放題」，這次鎖定台中 JMall 店與高雄富民店兩間門市，讓中南部的粉絲能用超親民的價格迎接新的一年。

每人只要699元就能無限續點34道招牌港點！從晶瑩鮮蝦餃、鮮蝦燒賣皇、XO醬臘味炒飯，到豉油皇叉燒炒麵、熱炒類統統吃到飽，蒸點皮薄餡多、香氣爆棚，搭配港式凍檸茶或奶茶，從頭吃到尾超滿足。

圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書

台中JMall店僅限平日（2026/1/1～1/31），下午14:00～15:40與16:00～17:40兩個時段供應；高雄富民店則平假日皆可，11:00～17:00全天開放。兩個門市每個時段限量40位，搶位速度超快，建議提早網路訂位！

●福華珍珠坊：平日晚餐「第二人半價」！60道粵菜、燒臘無限點

圖／取自台北福華大飯店臉書粉絲團

超過40年歷史的台北福華大飯店「珍珠坊」，即日起～1/31平日（週一至週五）晚餐時段推出「雙人同行，第2人半價」優惠，超過60道粵菜港點任選無限續，包含明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、橘汁豉油雞等經典燒臘，還有珍珠丸、燒賣、蝦餃、奶皇包等蒸籠點心必吃清單。

圖／取自台北福華大飯店臉書粉絲團

原價每人1,250元+10%，搭配第二人半價後，含服務費平均每人只要1,031元，CP值簡直破表，是台北市中心超方便聚餐首選，讓港點控優雅嗑港點！

●台北凱撒王朝：每週一二限定「港點吃到飽」！逾50道星級美饌隨你點

圖／台北凱撒大飯店粉專

五星級台北凱撒大飯店3F的「王朝餐廳」，推出週一、週二限定的平日午間「港式點心吃到飽」。超過50道料理，從開胃小菜、生猛海鮮到鹹魚雞粒炒飯、蟹肉干燒伊麵等主食一應俱全，每輪最多點8道。

收費方式為成人每位1,080元+10%，6-12歲兒童599元+10%，只要兩人同行即可選擇此方案，絕對是避開週末人潮、悠閒享用五星級美味的最佳機會。

港點吃到飽菜單。圖／台北凱撒大飯店官網

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」