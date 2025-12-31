涮乃葉「不限時吃到飽」延長到2026！壽司涮乃葉、涮之華都加碼 爽嗑5小時「入場時間」抄筆記
涮乃葉「平日午餐不限時」又延長了！涮乃葉不限時吃到飽深受饕客喜愛，一路延長再延長，最新更宣布加碼到2026年2月初，令網友讚「已經離不開涮乃葉了」、「馬年吃鍋首選涮乃葉」。
涮乃葉自推出「平日午餐不限時」活動後即吸引眾饕客朝聖與回訪，經過一再加碼後，近期直接再宣布「加碼延長到2026/2/6」，邀請粉絲們馬年繼續涮肉爽爽吃。
同樣需注意，不限時活動限平日午餐時段11:00-15:59，【涮乃葉】各分店需於平日14:30前入場，【壽司涮乃葉】信義遠百店、高雄義享店平日14:00前入座，【涮之華】LaLaport台中店則於平日14:20前入場，均可用餐至16:00，以上時間過後進店則恢復限時用餐；桃園台茂店、統一時代市府店、新竹SOGO巨城店、台中秀泰文心店等不參與本活動。
涮乃葉 不限時吃到飽活動資訊
活動期間：即日起～2026/2/6 平日午餐時段11:00-15:59
【涮乃葉】各分店：平日14:30前入場，14:30後恢復用餐90分鐘（桃園台茂店、統一時代市府店、新竹SOGO巨城店、台中秀泰文心店除外）
【壽司涮乃葉】信義遠百店、高雄義享店：平日14:00前入場，14:00後恢復用餐120分鐘
【涮之華】LaLaport台中店：平日14:20前入場，14:20後恢復用餐100分鐘
注意事項：商業午餐&幸福小資餐不適用於本活動；如有異動以粉絲專頁或涮乃葉官網公告訊息為準
