快訊

護國神山再添利多！路透：陸企搶買H200、Nvidia要求台積電增產

2025驚現5月「大逃殺」…匯市封關新台幣收31.438元 終止連3年貶值

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

涮乃葉「不限時吃到飽」延長到2026！壽司涮乃葉、涮之華都加碼 爽嗑5小時「入場時間」抄筆記

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／涮乃葉提供
圖／涮乃葉提供

涮乃葉「平日午餐不限時」又延長了！涮乃葉不限時吃到飽深受饕客喜愛，一路延長再延長，最新更宣布加碼到2026年2月初，令網友讚「已經離不開涮乃葉了」、「馬年吃鍋首選涮乃葉」。

圖／涮乃葉提供
圖／涮乃葉提供

涮乃葉自推出「平日午餐不限時」活動後即吸引眾饕客朝聖與回訪，經過一再加碼後，近期直接再宣布「加碼延長到2026/2/6」，邀請粉絲們馬年繼續涮肉爽爽吃。

圖／涮乃葉粉專
圖／涮乃葉粉專

圖／涮乃葉粉專
圖／涮乃葉粉專

圖／涮乃葉提供
圖／涮乃葉提供

<a href='/search/tagging/1013/壽司' rel='壽司' data-rel='/1013/89537' class='tag'><strong>壽司</strong></a>涮乃葉提供壽司吃到飽。圖／涮乃葉提供
壽司涮乃葉提供壽司吃到飽。圖／涮乃葉提供

同樣需注意，不限時活動限平日午餐時段11:00-15:59，【涮乃葉】各分店需於平日14:30前入場，【壽司涮乃葉】信義遠百店、高雄義享店平日14:00前入座，【涮之華】LaLaport台中店則於平日14:20前入場，均可用餐至16:00，以上時間過後進店則恢復限時用餐；桃園台茂店、統一時代市府店、新竹SOGO巨城店、台中秀泰文心店等不參與本活動。

圖／涮乃葉粉專
圖／涮乃葉粉專

圖／涮乃葉粉專
圖／涮乃葉粉專

涮乃葉 不限時吃到飽活動資訊

活動期間：即日起～2026/2/6 平日午餐時段11:00-15:59

【涮乃葉】各分店：平日14:30前入場，14:30後恢復用餐90分鐘（桃園台茂店、統一時代市府店、新竹SOGO巨城店、台中秀泰文心店除外）

【壽司涮乃葉】信義遠百店、高雄義享店：平日14:00前入場，14:00後恢復用餐120分鐘

【涮之華】LaLaport台中店：平日14:20前入場，14:20後恢復用餐100分鐘

注意事項：商業午餐&幸福小資餐不適用於本活動；如有異動以粉絲專頁或涮乃葉官網公告訊息為準

粉絲專頁：https://www.facebook.com/syabuyo

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

涮乃葉 吃到飽 涮之華 壽司 火鍋

相關新聞

整理包／4大超商「跨年、元旦限時優惠」一次看！指定咖啡、熱食、暖暖包都入列

迎接跨年夜人潮，4大超商皆於熱點區域門市加強人力與備貨，同時推出多項限時優惠，咖啡飲品、熱食、零食、暖暖包都入列，陪伴消...

「漢堡+飲料」只要50元！小資族必收　Q Burger「暖心銅板早餐」CP值超高

漢堡+飲料只要50元！Q Burger「暖心銅板早餐」深受顧客青睞，冬日「2款暖心組合」...

吃得到蜂蠟黑豬肉、鹽烤白鰻、A5和牛！姜滿堂「VIP包廂」還有星空天花板

豆府餐飲集團旗下的韓式燒肉「姜滿堂」繼今年進駐信義區Dream Plaza後，即日起再針對Dream Plaza門市打造...

涮乃葉「不限時吃到飽」延長到2026！壽司涮乃葉、涮之華都加碼 爽嗑5小時「入場時間」抄筆記

又加碼了！涮乃葉「不限時吃到飽」一路延長再延長，最新宣布加碼到2026年2月初，令網友讚「已經離不開涮乃葉了」、...

跨年神級散步美食「炸雞泡麵可樂杯」 炸雞+泡麵+飲料一杯搞定

迎接跨年2025倒數計時，要想在人潮中悠閒品飲美食，今年有新法寶！位於台北東區的國聯大飯店，看準跨年夜Jolin天后蔡依...

搶攻吃喝人流 百貨新餐飲吃到飽、日式料理、迴轉壽司統統有

餐飲，對百貨來說仍是吸引來客的主力業種，隨著2026新年轉眼到來，包括微風南山、台北101、新光三越台北站前店、LaLa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。