「龍蝦吃到飽」跨年夜回歸！八里福朋喜來登「1月Buffet」優惠攻略 每週2天「自助早餐買1送1」免秀證件

吃到飽買一送一！不只「龍蝦吃到飽」回歸，八里福朋喜來登酒店自助餐廳「THE MESH KITCHEN」優惠大爆發，一路吃到2026年一月。

示意圖，實際菜色依現場為準。圖／八里福朋喜來登酒店粉專

八里福朋喜來登酒店內自助餐廳「THE MESH KITCHEN」優惠接力跨年，12/31跨年自助晚餐限定加碼「龍蝦吃到飽」，老饕狂敲碗的鮮香「蒜蒸龍蝦」霸氣爽嗑，每位1,680+10%元，快閃1天，邊嗑龍蝦邊跨年迎接2026。

而2026元月首波優惠同步來襲，1/2、1/9、1/16、1/30四日限定，自助午餐「4人同行1人免費」，現切爐烤牛排、鮮味海陸等各式佳餚無限暢吃，還能同時實現甜點自由，席次有限，先訂先吃。

此外，自助早餐部分更有買一送一活動，本次更加碼不限居住地、不需秀證件，於一月每週二、三用餐現享「2人同行1人免費」，暢享現做料理、新鮮沙拉、優質熱食等豐盛早餐吃到飽。

