生甜甜圈無限吃！新吃到飽「六本松壽喜燒」插旗信義區 「精選肉品+自助吧」759元起爽嗑 試營運「A5和牛免費送」有夠狂

壽喜燒控必訪！新壽喜燒吃到飽「六本松壽喜燒」甫開幕進軍信義區，除了肉控最愛肉肉吃到飽外，爆紅生甜甜圈、扁可頌等也無限供應，一餐實現甜點自由。

筑員屋餐飲集團旗下「六本松壽喜燒」插旗信義A19，最低759元即享壽喜燒吃到飽，有亞麻籽白豬、黑羽土雞等肉品涮到爽，平日晚餐、假日再加碼SRF極黑和牛，搭配關西風「以三溫糖炒肉+倒入醬油煮製」的特色吃法，沾著特製醬汁與生食級蛋黃一同入口堪稱一絕。

同樣也有供應台人熟悉的關東風壽喜燒，以燉煮方式享用各式食材，一樣超級下飯。而自助吧部分還有飲料吧、復古彈珠汽水，以及蛋塔、泡芙、扁可頌、生甜甜圈等話題甜點統統吃到飽，最後再以霜淇淋作為一餐的收尾。特別一提的是，用餐時間2小時，另酌收10%服務費。

此外，六本松壽喜燒試營運再推好康，12/25前，至店用餐即贈「A5和牛」乙份，不吃牛則可更換為嚴選黑毛豬肉片，爽吃和牛免多掏錢。

六本松 SUKIYAKI

地址：台北市信義區松壽路22號3F（信義A19）

用餐時段：

午餐｜11:30–16:00（最後收客14:00）

晚餐｜17:00–23:30（最後收客21:30）

