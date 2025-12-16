2人同行1人半價！每月「兩餐日」來了 吃爆「年糕火鍋、韓式炸雞」 認準「這4家門市」爽嗑去

2人同行1人半價！韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」新企劃，每月設一日限定「2人同行1人半價」，適用於4家直營門市，快把愛店優惠記下來。

圖／IG@2a_andylee授權

圖／兩餐官網

「兩餐」推出新活動，將每月22日定為「兩餐日」，活動當日兩人同行於指定時段至活動門市用餐，即享第2人半價優惠，參與門市包含西門、信義、中壢、新竹等4間。需注意的是，兩餐日活動為平日限定，如當月22日遇國定假日或連續假期，則暫停乙次；不限用餐方案，總額需另+10%清潔費。

圖／兩餐官網

圖／兩餐官網

而首個兩餐日將於12/22登場，活動時間為14:00-17:00，最後入場時間17:00，要衝的朋友可要注意了。

兩餐 12月兩餐日活動資訊

活動日期：2025/12/22 14:00-17:00

限定門市：西門、信義、中壢、新竹店

活動內容：兩人同行一人半價

注意事項：兩餐日為平日限定活動，如當月22號遇國定假日或連續假期，則暫停乙次；兩餐日活動與其他折扣不得合併使用，更多詳情依公告為準

