頂呱呱「雞排+飲料」只要99元！優惠到年底 神級組合「雞排+地瓜薯條+飲料」130元有找

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
頂呱呱雞排午茶組合」進入倒數，噴香雞排搭配飲料100元有找，平日午茶時段限定，優惠就到12/31。

頂呱呱「呱呱雞排午茶組合」優惠至12/31，有「輕享餐、滿足餐」兩種選擇，輕享餐含呱呱雞排1塊+35元飲品1杯，特價99元（原價144元），而滿足餐則有呱呱雞排1塊+地瓜薯條(小)+35元飲品1杯，特價129元（原價187元），飲品有可樂系列(M)、功夫純茶(M)、熱紅茶、熱綠茶等4選1。

優惠時段為平日14:00-17:00，除桃園機場、松山機場、南港Lalaport門市外，其餘頂呱呱門市都適用。雞排加飲料的邪惡午茶組合，要趁特價吃爽爽。

頂呱呱 雞排午茶組合

活動日期：即日起～2025/12/31 平日14:00-17:00

優惠內容：

【雞排午茶輕享餐】呱呱雞排1塊+35元飲品1杯 特價$99(原價$144)

【雞排午茶滿足餐】呱呱雞排1塊+地瓜薯條(小)+35元飲品1杯 特價$129(原價$187)

※35元飲品可任選：可樂系列(M)／功夫純茶(M)／熱紅茶／熱綠茶

活動門市：頂呱呱門市(桃園機場/松山機場/南港Lalaport門市除外)

