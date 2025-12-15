西門町韓式「雙品牌吃到飽」聯手推「雙主餐無限享」鍋物加炸雞、菜包肉等只要399元
西門町再掀吃到飽熱潮！主打韓式料理的【江陵阿嬤×甩鍋雞】以「雙品牌、雙主餐、雙倍吃到飽」為概念，首度整合嫩豆腐鍋與炙燒雞炒鍋兩大人氣招牌，打造一次可同時無限享用的韓式饗宴，成為近期聚餐新焦點。
主餐部分，江陵阿嬤的韓式嫩豆腐鍋採現點現煮，湯頭濃郁滑順可無限續點；甩鍋雞則推出招牌炙燒雞，口味多元、鍋氣十足，同樣可不限次數加點。雙主餐同步供應，滿足想一次吃遍經典韓味的饕客需求。
自助吧更結合雙品牌特色，提供菜包肉、辣炒牛豬、韓式炸雞等多款熱食與配菜，通通自由取用，整體品項豐富、選擇度高。雙品牌合併後餐點線更完整，無論朋友聚餐或下班犒賞都相當合適。
即日起至2026年2月28日止，平日推出限時優惠，三人以上同行每人399元起，未滿三人每人438元（原價為498元），另加一成清潔費。餐廳位於西門町唐吉訶德樓上，用餐時間100分鐘，平日下午亦開放單人用餐，想以高CP值享受韓式吃到飽的民眾不容錯過。
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言