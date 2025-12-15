西門町韓式「雙品牌吃到飽」聯手推「雙主餐無限享」鍋物加炸雞、菜包肉等只要399元

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自 江陵阿嬤×甩鍋雞 雙品牌韓式料理吃到飽 臉書粉絲團
圖／取自 江陵阿嬤×甩鍋雞 雙品牌韓式料理吃到飽 臉書粉絲團

西門町再掀吃到飽熱潮！主打韓式料理的【江陵阿嬤×甩鍋雞】以「雙品牌、雙主餐、雙倍吃到飽」為概念，首度整合嫩豆腐鍋與炙燒雞炒鍋兩大人氣招牌，打造一次可同時無限享用的韓式饗宴，成為近期聚餐新焦點。

圖／取自 江陵阿嬤×甩鍋雞 雙品牌韓式料理吃到飽 臉書粉絲團
圖／取自 江陵阿嬤×甩鍋雞 雙品牌韓式料理吃到飽 臉書粉絲團

主餐部分，江陵阿嬤的韓式嫩豆腐鍋採現點現煮，湯頭濃郁滑順可無限續點；甩鍋雞則推出招牌炙燒雞，口味多元、鍋氣十足，同樣可不限次數加點。雙主餐同步供應，滿足想一次吃遍經典韓味的饕客需求。

圖／取自 江陵阿嬤×甩鍋雞 雙品牌韓式料理吃到飽 臉書粉絲團
圖／取自 江陵阿嬤×甩鍋雞 雙品牌韓式料理吃到飽 臉書粉絲團

圖／取自 江陵阿嬤×甩鍋雞 雙品牌韓式料理吃到飽 臉書粉絲團
圖／取自 江陵阿嬤×甩鍋雞 雙品牌韓式料理吃到飽 臉書粉絲團

自助吧更結合雙品牌特色，提供菜包肉、辣炒牛豬、韓式炸雞等多款熱食與配菜，通通自由取用，整體品項豐富、選擇度高。雙品牌合併後餐點線更完整，無論朋友聚餐或下班犒賞都相當合適。

圖／取自 江陵阿嬤×甩鍋雞 雙品牌韓式料理吃到飽 臉書粉絲團
圖／取自 江陵阿嬤×甩鍋雞 雙品牌韓式料理吃到飽 臉書粉絲團

圖／取自 江陵阿嬤×甩鍋雞 雙品牌韓式料理吃到飽 臉書粉絲團
圖／取自 江陵阿嬤×甩鍋雞 雙品牌韓式料理吃到飽 臉書粉絲團

即日起至2026年2月28日止，平日推出限時優惠，三人以上同行每人399元起，未滿三人每人438元（原價為498元），另加一成清潔費。餐廳位於西門町唐吉訶德樓上，用餐時間100分鐘，平日下午亦開放單人用餐，想以高CP值享受韓式吃到飽的民眾不容錯過。

圖／取自 江陵阿嬤×甩鍋雞 雙品牌韓式料理吃到飽 臉書粉絲團
圖／取自 江陵阿嬤×甩鍋雞 雙品牌韓式料理吃到飽 臉書粉絲團

吃到飽 西門町 韓式炸雞 唐吉訶德 韓式料理

