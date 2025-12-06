「早午餐360元吃到飽」一整月！花蓮福容15週年慶 每週兩日限定「自助晚餐999元」爽吃在地佳餚

四星級「花蓮福容大飯店」15週年慶，館內自助餐廳推出超值優惠，含服務費最低360元即可暢享多道佳餚，一路優惠到月底。

圖／摘自福容大飯店花蓮店官網

花蓮福容大飯店15週年慶，即日起至12/31，田園西餐廳「早午餐吃到飽」含服務費每人僅360元（原價580+10%元），超值價享用現燙魚皮湯、披薩DIY及多款在地食材料理。需注意的是，週五、六不適用，用餐時段6:30-13:00，需提前三天預約。

圖／福容大飯店花蓮粉專

圖／福容大飯店花蓮粉專

而週五、六則提供「自助晚餐」，即日起至12/27，每人只要999元（含服務費），所有看得到的佳餚美饌統統任你吃。更多活動詳情以業者公告為準。

圖／福容大飯店花蓮粉專

圖／福容大飯店花蓮粉專

此外，2026/1/31前，住宿部分推出「兩人成行專案」，入住市景客房含早餐只要2,340元，每日限量6間，週五、日不加價，再加贈無動力單車3小時、SPA療程$500抵用券、下次入住3折住宿券等好康。

花蓮福容大飯店 15週年慶餐飲優惠

【早午餐】活動期間：即日起～2025/12/31

優惠內容：每人特價360元（含服務費；原價580+10%元）

用餐時間：6:30-13:00

注意事項：需提前三天預約，可用餐時間依當天現場為主；週五、六恕不適用

【自助晚餐】活動期間：即日起～2025/12/27 週五、六

優惠內容：每人特價999元（含服務費）

