紅豆食府「868元吃到飽」！上海生煎包、推車點心無限吃 精選「近30道名饌」菜單一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
示意圖，實際菜色依現場為準。圖／紅豆食府粉專
示意圖，實際菜色依現場為準。圖／紅豆食府粉專

知名上海菜餐廳「紅豆食府」推出感謝祭「自助吃到飽」，中式點心、主食到經典推車等近30道特選佳餚任你吃，每人868元開動吃到爽。

圖／紅豆食府粉專
圖／紅豆食府粉專

「紅豆食府」敦南店自9月底起推出「自助吃到飽」感謝祭，12/14前，能以868元回饋價暢吃多道精選美饌，像是上海生煎包、奶黃流沙包、每日炒飯/麵及湯品等經典菜色，還有小籠湯包、限量蔥油餅、蘿蔔酥餅、豆沙/棗泥鍋餅等涮嘴點心以推車形式供應。

吃到飽菜單。圖／紅豆食府粉專
吃到飽菜單。圖／紅豆食府粉專

圖／紅豆食府粉專
圖／紅豆食府粉專

特別一提的是，紅豆食府吃到飽於活動期間的每日中午供應，用餐時間90分鐘。成人每位868元（另收10%服務費），90-130cm兒童每位600元，90cm以下孩童酌收100元清潔費。

敦南店。圖／紅豆食府官網
敦南店。圖／紅豆食府官網

紅豆食府 敦南店

地址：台北市敦化南路一段246號B2（SOGO敦化館）

電話：02-8771-5511

