4人同行1人免費！ 路易莎Buffet「青焰牛排」插旗逢甲　698元爽吃炭火牛排＋龍蝦＋百道自助吧

台中吃到飽快追！路易莎集團旗下高人氣牛排品牌「青焰炭火熟成牛排」即起正式進駐逢甲商圈，開出「台中逢甲豐邑門市」，最低只要698元，就能點一份精緻主餐（牛排、海陸雙拼、龍蝦都有）再狂掃上百道美式自助吧。此外，開幕慶直接放大招，即日起到12/21，2人同行88折、4人同行1人直接免費，平均一人不到550元就能吃到頂級海陸餐，CP值直接爆棚！

青焰炭火熟成牛排。圖／路易莎提供

路易莎集團旗下的「青焰炭火熟成牛排」深受饕客喜愛，全台已有6間門市，最新據點「台中逢甲豐邑門市」帶來嶄新的複合式美式牛排館與餐酒館混搭風格。在這裡，最低只要698元起點選主餐，就能享受超值海陸排餐，再搭配百道料理自助吧吃到飽的semi-buffet形式！

這間逢甲新門市走美式牛排館＋餐酒館混搭風，自助吧亮點多到讓人眼花：現烤BBQ區有手撕豬肉堡、現點現做墨西哥捲餅、泰式打拋豬披薩、韓式炸雞披薩，甚至還有黑糖珍珠披薩、棉花糖披薩這種甜點系神組合！炸物區的水牛城辣雞翅、英式炸魚薯條外酥內嫩，搭配4款醬料(蜂蜜芥末、酸奶油、墨西哥辣肉醬、起司醬)隨意混搭都好吃，更還有手抓海鮮、布古鄉村燉肉等重磅美式料理，份量多到直接投降。

主餐一樣誠意滿滿，炭火熟成牛排多汁帶煙燻香，還有牛排小漢堡、整尾龍蝦、海陸雙拼可以選，除了大啖美食，逢甲新門市還提供多達16款精釀啤酒、12款威士忌以及紅白酒等豐富酒藏，價格實惠，打造在地最潮的複合餐酒館。

開幕期間優惠超狂！即日起至12/21，凡2人同行點2份主餐享88折，4人同行1份主餐直接免費(以價低者計算)；另外，12/20～12/25全台青焰門市自助吧都會限時推出「聖誕烤火雞」，整隻火雞現切上桌，過節氣氛直接拉滿！

