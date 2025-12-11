免出國拍出北海道雪景！ 彰化高CP值「Mor Coffee」聖誕打卡夯點 超萌「雪人軍團」佔領整間店

一年一度雪人季來襲！ 近期在社群平台上掀起一波洗版潮的彰化高CP值巷弄咖啡廳「Mor Coffee」，聯手Daniel Florist打造的期間限定「銀白雪人世界」，邀大家來搶拍「不用出國也像在下雪」的夢幻場景！

這間藏身民族路361巷的巷弄系咖啡廳「Mor Coffee」被雪人軍團全面佔領，走近一看，大大小小的雪人寶寶排成一整排迎賓，搭配垂墜的銀色雪球與白星星燈飾，彷彿真的走進了北海道的冬日小鎮，而一進門就被滿滿聖誕氛圍包圍，從門口迎賓雪人、療癒雪人牆，到櫃台、座位區，宛如鄉間版的迷你耶誕樂園。

相較於大型聖誕城的熱鬧，這裡沒有喧囂，只有最真實的冬季氛圍，更是寵物友善店家，店內有療癒的雪人牆，以及各式各樣的小巧擺飾，只要端一杯香醇咖啡坐下來，往四周看都是絕佳的拍照背景。

店家也特別提到，這些雪人不只是拍照道具，更是他們用心打造的「節日儀式感」，由於在佈景上投入了大量心力與成本，希望大家能支持一下用心打造的場景，因此溫馨提醒，若想跟這群超萌的雪人軍團合照須「注意這項規定：需先消費滿200元」，不用出國就能拍出銀白雪景照，絕對是物超所值！

【Mor Coffee 雪人聖誕景】

．店家地址：彰化縣彰化市民族路361巷75號

．營業時間：10:00–19:00（不定期公休）

