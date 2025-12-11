台中深夜「神級布丁」只賣2小時！ 全預約制「OR PUDDING」threads爆紅激推：倒出來更好吃

台中甜點控又有新目標了！近日在Threads上爆紅、掀起一陣熱議的「OR PUDDING」，以其超神秘、超限量的販售方式，迅速成為台中西區最夯的深夜甜點，才剛開幕試營運就傳出爆單，最特別的是店家每日只營業短短2小時，想吃還得靠手速預訂！

圖／threads@yenfood授權

「OR PUDDING」位在台中市西區忠誠街上，但它並非一般下午茶時段的甜點店，營業時間相當特別，目前僅從晚間20:30開到22:30，堪稱另類的深夜布丁，也由於營業時間超短，使得這份美味更加珍貴與神祕。店家會隨時在IG限時動態公布當日最新動態或休假時間，想一嚐美味的饕客們記得關注。

圖／翻攝IG@or.pudding

圖／threads@yenfood授權

超人氣布丁「or.pudding」目前採全預訂制，想吃的布丁控們一定要記得透過IG私訊搶先預訂。據網友分享，目前主要以3入一盒的方式販售（110元／顆），包裝精緻，不論是作為伴手禮或是買來自己獨享都非常適合。

圖／threads@yenfood授權

這顆讓Threads眾人瘋狂的布丁，口感更是驚艷。許多網友試吃後都大讚：「布丁本體很濃郁，輕輕一抿就化開」、「每一口都綿密又細膩，認真可買！」更有老饕推薦，要將布丁「倒出來」享用風味更佳！

【OR PUDDING】

．取貨點：台中市西區忠誠街68-1號

．營業時間：20:30-22:30 (休假或營業時間變動，請以店家IG限時動態公告為準)

圖／threads@yenfood授權

