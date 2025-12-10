手搖飲冬季必追！麻古芋頭季「金絨芋泥」芝芝+玉米圓超濃郁　COMEBUY黑糖飲「買就送面膜」超狂

手搖飲控最期待的季節來了！冬天就是要喝濃郁系手搖飲才夠味，麻古茶坊一年一度的「芋頭季」正式回歸，今年推出超級創新的「金絨芋泥」雙新品，將綿密大甲芋泥搭配獨家玉米風味芝芝，帶來全新穀香層次；COMEBUY則推出升級版「沖繩黑糖系列」，融合台灣黑糖與沖繩黑糖的甜鹹焦香，買飲料還加碼送面膜，保養一次到位！

麻古芋頭季霸氣回歸！新品「金絨芋泥」超濃郁 芝芝＋玉米圓口感超驚喜

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊芋頭季最大亮點就是首度把「金絨芝芝」與大甲芋泥結合！「金絨芋泥鮮奶」選用綿密芋泥鮮奶為基底，再搭上現磨玉米汁調製的金絨芝芝，入口多了溫潤甜感，讓熟悉的芋泥風味瞬間升級；另一款「金絨芋泥玉米圓」則再加碼獨家首創「玉米圓」，以包心工法把玉米碎顆粒包進粉圓裡，外Q內彈咬得到玉米顆粒，口感超驚喜！兩款新品12月10日起全台門市限時開賣(部分新竹商場除外)，售價皆為75元起(北部、中部、東部與離島80元，南部75元)。

圖／麻古茶坊提供

此外，經典款也沒缺席，超人氣「濃厚芋泥鮮奶」與「芋泥波波鮮奶2.0」同步回歸，保留芋頭細緻顆粒與香醇鮮奶，售價65元起(北部、中部、東部與離島70元，南部65元)，芋泥控千萬別錯過喝一波！

COMEBUY「沖繩黑糖2.0」升級登場！買飲料再送「外泌體面膜」

圖／COMEBUY提供

COMEBUY全新「沖繩黑糖2.0升級版」即日起開賣，以台灣濃甜黑糖結合沖繩黑糖的鹹香焦糖風味，推出4款飲品「沖繩黑糖奶茶(60元大杯)、沖繩黑糖奶綠(60元大杯)、沖繩黑糖紅茶拿鐵(75元大杯)、沖繩黑糖港式厚奶(80元中杯)」，茶香、奶韻與黑糖焦香完美交織超暖心。

歡慶新品上市，自12月16日起至2026年1月15日，只要在全台COMEBUY門市購買任一杯沖繩黑糖系列飲品，就能免費獲得霓淨思「外泌體肌因面膜」乙片(保濕、緊緻、亮白、潤澤任選一款)，全台限量10萬片，送完為止。喝飲料順便把肌膚保養好，超划算~

圖／COMEBUY提供

