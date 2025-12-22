台北凱撒「港點吃到飽」！每週兩天「逾50道美饌」無限吃 秀「這5行政區」證件、名片享85折
台北凱撒大飯店「王朝餐廳」推出限定「港式點心吃到飽」，每週兩日爽嗑逾50道美饌，還有敦親睦鄰優惠再打85折。
位於五星級台北凱撒大飯店3F「王朝餐廳」推出平日午間「港式點心吃到飽」，週一、週二限定，從開胃菜、生猛海鮮、港式點心、經典料理到蔬食、湯品、甜品統統任你吃，鹹魚雞粒炒飯、蟹肉干燒伊麵等主食都吃得到，超過50款美味隨心點。
收費部分，成人每位1080+10%元，6-12歲兒童每位599+10%元；每輪點餐至多8道料理；兩人同行即可選擇該方案。
此外，12/31前，敦親睦鄰優惠持續進行中，凡為台北市中正區、中山區、大安區、大同區、萬華區之住戶、公司行號員工，現場出示證件、工作名片即可享王朝餐廳平日85折。
