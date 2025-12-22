台北凱撒「港點吃到飽」！每週兩天「逾50道美饌」無限吃 秀「這5行政區」證件、名片享85折

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北凱撒大飯店官網及粉專
圖／台北凱撒大飯店官網及粉專

台北凱撒大飯店「王朝餐廳」推出限定「港式點心吃到飽」，每週兩日爽嗑逾50道美饌，還有敦親睦鄰優惠再打85折。

圖／台北凱撒大飯店粉專
圖／台北凱撒大飯店粉專

位於五星級台北凱撒大飯店3F「王朝餐廳」推出平日午間「港式點心吃到飽」，週一、週二限定，從開胃菜、生猛海鮮、港式點心、經典料理到蔬食、湯品、甜品統統任你吃，鹹魚雞粒炒飯、蟹肉干燒伊麵等主食都吃得到，超過50款美味隨心點。

餐點示意圖。圖／台北凱撒大飯店粉專
餐點示意圖。圖／台北凱撒大飯店粉專

餐點示意圖。圖／台北凱撒大飯店粉專
餐點示意圖。圖／台北凱撒大飯店粉專

收費部分，成人每位1080+10%元，6-12歲兒童每位599+10%元；每輪點餐至多8道料理；兩人同行即可選擇該方案。

圖／台北凱撒大飯店官網
圖／台北凱撒大飯店官網

此外，12/31前，敦親睦鄰優惠持續進行中，凡為台北市中正區、中山區、大安區、大同區、萬華區之住戶、公司行號員工，現場出示證件、工作名片即可享王朝餐廳平日85折。

<a href='/search/tagging/1013/港點' rel='港點' data-rel='/1013/118179' class='tag'><strong>港點</strong></a>吃到飽菜單。圖／台北凱撒大飯店官網
港點吃到飽菜單。圖／台北凱撒大飯店官網

