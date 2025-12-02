「港點下午茶吃到飽」1人免700元！爽吃35道精緻料理不限量續點

台北信義區再添美食亮點！芯聚苑推出全新「港點下午茶吃到飽」方案，自即日起(一周七天)每天下午 14:00－16:00 以超浮誇陣容席捲饕客味蕾。主打每位 $699 即可無限享用五星主廚團隊打造的精品級港點、中菜與桌邊佳餚，超過 35 道精緻料理不限量續點，天天都能在信義區體驗奢華版本的港式下午茶。餐廳亦同步提供 130 公分以下兒童 $399（皆限時 90 分鐘，需加 10％服務費），成為親子假日與朋友聚會最具話題的美食新選擇。

圖／業者提供

由國際飯店級主廚操刀，芯聚苑以創新粵點延續經典手路菜式，招牌港點全面升級。暖香四溢的 燒賣、滑嫩彈牙的 河粉、港式老饕最愛的蜜汁 叉燒酥 與蓬鬆飽滿的 叉燒包，皆以高規格製程呈現完美口感；喜愛重口味者不可錯過入口即化的 鳳爪，以及極具港味特色的酥脆 馬蹄條，道道精緻、份份講究。此外，餐廳更保留以片皮工法著稱的北京烤鴨技藝，將中華料理細膩度與港點潮味相融合，打造專屬於信義區的午茶食尚體驗。

圖／業者提供

圖／業者提供

圖／業者提供

位於 ATT Valley 的芯聚苑以潮雅東方風格打造舒適用餐氛圍，強調「無限享用也要精緻」，從食材挑選、火候掌握到桌邊服務皆呈現五星標準。午後時段輕鬆享受多款港式點心，無論是想大啖經典燒味、體驗主廚創意港點，或是想與好友拍照打卡品味奢華下午茶，都能在此一次滿足。即日起開放訂位，想搶先品嚐者可致電 02-2758-2588 預約座席。

圖／業者提供

圖／業者提供

圖／業者提供

圖／業者提供

