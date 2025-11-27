「699元港點吃到飽」12月壓軸場！ 添好運「100分鐘」爽嗑37道經典點心、全台２門市限時開放

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
港點控今年最後機會！ 添好運超狂推出的「100分鐘點心放題」吃到飽活動，每次開放訂位都叫好又叫座。添好運宣布，這項超值活動迎來了年終壓軸最終場，12月份將由台中JMall店及高雄富民店限定登場，讓饕客們能盡情享受米其林港點盛宴。

「添好運100分鐘點心放題」活動的價格依舊超甜，每位成人僅需699元（另計10%服務費），就能在100分鐘內無限享用，菜單涵蓋多達37道經典點心與飲品，包含港點控必點的「晶瑩鮮蝦餃」、「蟹黃燒賣皇」，以及飽足感十足的「XO醬臘味炒飯」等人氣餐點。

由全台兩間門市限定推出，台中JMall店活動期間為12/1至12/31，限定在平日下午兩個時段進行，分別是14:00～15:40、16:00～17:40；高雄富民店活動期間同樣是12/1至12/31，但不分平假日都開放，時段為14:00～15:40、15:30～17:10，且每時段皆限量40位，饕客們必須抓緊時間「拼手速」！

須注意的是，不開放現場候位，活動僅開放「一個月內」網路訂位，想要享受吃到飽的饕客們記得提前上網預約，訂位只保留5分鐘，逾時不候，此優惠活動不可與任何禮券或折扣券併用，詳情請依店內公告為主。

添好運 台中JMall店

．地址：台中市西屯區台灣大道四段1038號1樓

添好運 高雄富民店

．地址：高雄市左營區富民路357號1樓

