12月耶誕甜點必追！ Mister Donut「爆餡波波隆尼」買6送2　Krispy Kreme × Peanuts「史努比甜甜圈」超萌聯名

迎12月耶誕季節，甜點品牌推出節慶新品搶攻粉絲味蕾！Mister Donut端出全新爆漿生甜甜圈「波波隆尼Bomboloni」，搭配11/25起買5送1、買6送2優惠；Krispy Kreme則攜手 Peanuts 花生漫畫，推出史努比、查理布朗等4款節慶造型甜甜圈與聯名禮盒，11/28限量開賣，兩大品牌的耶誕甜點一次看。

★ Mister Donut「波波隆尼」爆餡登場 買5送1、買6送2限時優惠

圖／Mister Donut官網

Mister Donut今年主推義式爆餡甜甜圈「波波隆尼」，圈體與內餡以 1：1 黃金比例製作，一咬就能感受到滿滿爆漿口感。首波推出「開心果波波隆尼」與「覆盆莓波波隆尼」兩款口味，口感蓬鬆柔軟、濃郁又不膩，生甜甜圈控一定要搶吃。

圖／Mister Donut官網

聖誕節造型也一次備齊，包括「耶誕雪人」、「好草莓熊太郎」、「耶誕可可波堤」、「耶誕蘋果波堤」、「耶誕抹茶波堤圈」、「餅乾焦糖波堤圈」及以草莓、蘋果、優格匯集成迷你甜點盒的「耶誕萌樂園」等應景選擇，滿滿節慶氣氛。

圖／Mister Donut官網

自11/25至11/30期間，購買六或八顆甜甜圈，只要含一款指定商品即可享買5送1、買6送2，由 Mister Donut招待價低品項，需當場領取，不與其他優惠併用。「耶誕萌樂園」另有1盒60元、2盒109元的嘗鮮價。活動不適用於 7-ELEVEN、Semeur專櫃、外送與預訂，商品依門市實際供應為準，售完為止。

★ Krispy Kreme × Peanuts「史努比甜甜圈」全球同步開賣

圖／Krispy Kreme提供

Krispy Kreme今年跨界與 Peanuts 花生漫畫合作，打造4款耶誕特色甜甜圈，搭配6入與12入聯名禮盒，萌度滿分。主力款「巧酥史努比」以心形甜甜圈呈現，內餡使用 OREO餅乾製成的可可巧酥卡士達，外層再淋上白巧克力，拍照與打卡吸睛度十足。

圖／Krispy Kreme提供

另一款「查理布朗尼」向查理布朗經典鋸齒毛衣致敬，使用鬆軟夾心貝承裝布朗尼卡士達與牛奶巧克力，濃厚可可風味十分療癒。「耶誕節花圈」則以奶油乳酪霜打造華麗花圈造型，灑上金色糖珠；「快樂圓肚子」則化身紅通通的聖誕老人胖肚肚，灌入牛奶卡士達，每口都像吸到甜蜜能量。

圖／Krispy Kreme提供

Krispy Kreme × Peanuts聯名甜甜圈自11/28至12/28，限時一個月於全台門市限量販售。為慶祝全球聯名上市，11/28起凡門市消費滿250元，即可獲得一張Peanuts 耶誕快樂卡，共3款隨機贈送，數量有限、送完為止。

圖／Krispy Kreme提供

