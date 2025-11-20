拉亞漢堡「生甜甜圈」開賣了！Threads爆紅「爆漿藍莓乳酪」變甜甜圈 還有「草莓+煉乳」嘗鮮不踩雷

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／拉亞漢堡粉專
圖／拉亞漢堡粉專

甜甜圈的風吹到早餐店！拉亞漢堡「現炸生甜甜圈」即日起開賣，爆漿內餡與Q彈外皮一口滿足，正式搶攻甜點市場。

圖／摘自拉亞漢堡官網
圖／摘自拉亞漢堡官網

拉亞漢堡搭上甜甜圈爆紅潮，即日起於全台門市推出兩款「現炸生甜甜圈」，有藍莓乳酪、草莓煉乳兩種夢幻口味，單顆售價60元。生甜甜圈現點現炸，炸至金黃起鍋，外香酥內蓬軟，口感層次豐富。

圖／拉亞漢堡粉專
圖／拉亞漢堡粉專

拉亞「藍莓乳酪生甜甜圈」靈感來自Threads上爆紅的明星商品藍莓乳酪貝果，經典濃郁乳酪與新鮮藍莓果醬，絲滑爆漿、甜而不膩；而「草莓煉乳生甜甜圈」則有香甜草莓搭配濃厚煉乳，堪稱最強組合都不為過。

圖／摘自拉亞漢堡官網
圖／摘自拉亞漢堡官網

甜甜圈 拉亞漢堡 果醬 早餐 Threads
