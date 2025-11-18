IG爆紅「北海道小泡芙」新口味！「2款大人味」開賣 銅板價開吃「香濃新內餡+超脆酥皮」
北海道「爆紅小泡芙」出新口味！起司蛋糕專賣夯店「2款新口味」來了，大人味搭配脆皮口感更涮嘴，銅板價讓你買一盒都不心疼荷包。
繼IG爆紅「焦糖布丁泡芙」後，北海道起司蛋糕專賣「66 Cheesecake」再推「提拉米蘇泡芙」和「泰式奶茶泡芙」，分別搭配大人味咖啡香、濃厚茶香，吃起來甜而不膩，與酥皮一口咬下超爆餡。每日口味依現場為準。
「66 Cheesecake」迷你泡芙10顆180元，每人限購30顆。常駐門市則有彰化溪湖總店及板橋大遠百B1，讓北部人也能朝聖新泡芙。
