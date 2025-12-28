吃福勝亭200元有找！限時「開運豬排定食」單人套餐199元 雙人「經典2定食+炸物+飲料喝到飽」免400元
福勝亭2025最後一檔優惠券來了！限時領取優惠券享「開運豬排定食+小菜」單人餐199元，還有雙人餐爽嗑兩份定食、炸物及飲料喝到飽，平均每人200元有找。
福勝亭「套餐優惠券」最後一波，即日起至12/31，於三商i美食卡app免扣點領券，可享單人餐「開運豬排定食+芝麻牛蒡絲」特價199元、雙人餐「開運豬排定食+鮮嫩炸雞柳定食+微笑薯薯+飲料*2」特價399元優惠，不論是單人餐還是雙人餐，平均都是200元有找，使用期限至2026/1/4。
同時，活動期間會員結帳金額滿399元，加碼再贈新品「奶油白醬起司豬排丼定食」85折優惠券1張，預計於消費隔天匯入app票夾，使用規範依app說明為準。
福勝亭 2025優惠券活動資訊
領券時間：即日起～2025/12/31
優惠內容：
單人餐【開運豬排定食+芝麻牛蒡絲】特價199元（原價265元）
雙人餐【開運豬排定食+鮮嫩炸雞柳定食+微笑薯薯+飲料*2】特價399元（原價575元）
使用期限：即日起～2026/1/4
