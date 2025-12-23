快訊

余家昶捨命救人 張善政：明年春祭入祀忠烈祠「致上最高敬意」

隨機殺人案凶嫌張文父母下跪道歉！犯下滔天大禍會配合司法調查

139元炸豬排定食！松乃家「3款人氣主餐現折50」限時8天 鮮五丼「買1送1」唐揚雞丼免費吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
記者陳睿中／攝影
記者陳睿中／攝影

全台第一間「松屋松乃家」獨家優惠登場，三款人氣主食現折50元，「炸豬排定食」139元開吃，松屋鐵粉爆吃一波。

松屋。記者／陳睿中攝影
松屋。記者／陳睿中攝影

「松屋Ｘ松乃家」西門町店迎耶誕，12/24 10:00至12/31 10:00，推出三款餐點「直接折50元」活動，招牌炸豬排定食、招牌豬排蓋飯特價139元（原價189元），以及招牌炸豬排定食+炸蝦一尾特價204元（原價254元），搭配白飯和高麗菜絲讓人一口接一口。

記者陳睿中／攝影
記者陳睿中／攝影

除此之外，三商餐飲旗下「鮮五丼」同樣推出歲末驚喜，2025/12/24至2026/1/4，到門市點「菲力豬排丼系列+芝麻牛蒡絲+杯裝飲料」就送「唐揚雞丼系列」一份，兩人吃飽飽只要270元（原價400元）；同一活動期間，至店消費主餐出示含有數字2、5、6三個數字之身分證，即贈55元以內小菜一份。

松乃家西門町店 限定優惠活動資訊

活動期間：12/24 10:00～12/31 10:00

優惠內容：三款指定主食現折50元

招牌炸豬排定食 特價139元（原價189元）

招牌豬排蓋飯 特價139元（原價189元）

招牌炸豬排定食+炸蝦一尾 特價204元（原價254元）

圖／台灣松屋粉專
圖／台灣松屋粉專

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

豬排 松屋 西門町 鮮五丼 松乃家 買一送一

相關新聞

三商炸雞「買雞腿送1斤腿排桶」現賺287元！鮮五丼「豬排丼送唐揚雞丼」

迎接聖誕節與元旦跨年，三商餐飲整合旗下四大人氣品牌，推出歲末促銷。「三商鮮五丼」自12月24日至明年1月4日推出「雙主食...

139元炸豬排定食！松乃家「3款人氣主餐現折50」限時8天 鮮五丼「買1送1」唐揚雞丼免費吃

全台第一間「松屋Ｘ松乃家」獨家優惠登場，「炸豬排定食」139元開吃，...

12萬7千全捐受害家屬！誠品南西連鎖火鍋店家貼出營業明細 全網讚爆

日前北捷台北車站與中山商圈發生隨機殺人事件震驚社會，位於誠品南西的連鎖火鍋「雞湯大叔」南西店也在社群宣布，恢復營業首日的...

買一送一喝到爽！ 摩斯漢堡「年終激省優惠券」攻略 高CP值吃爆壽喜燒雙牛、貝果早餐79元、咖啡加10元多1杯

買一送一喝到爽！ 摩斯漢堡「年終激省優惠券」攻略 高CP值吃爆壽喜燒雙牛、貝果早餐79元、2套經典堡不到170元

生甜甜圈無限吃！新吃到飽「六本松壽喜燒」插旗信義區 「精選肉品+自助吧」759元起爽嗑 試營運「A5和牛免費送」有夠狂

壽喜燒控必訪！新壽喜燒吃到飽「六本松壽喜燒」進軍信義區，除肉肉吃到飽外，爆紅生甜甜圈、...

黃仁勳也愛吃！排隊5小時「馮校長老火鍋」正式登台　招牌菜色一次看

創下「日均翻桌15輪、候位5小時」等排隊盛況，連黃仁勳都登門用餐的成都人氣麻辣鍋「馮校長老火鍋」，即將於2026年1月3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。