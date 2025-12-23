139元炸豬排定食！松乃家「3款人氣主餐現折50」限時8天 鮮五丼「買1送1」唐揚雞丼免費吃
全台第一間「松屋Ｘ松乃家」獨家優惠登場，三款人氣主食現折50元，「炸豬排定食」139元開吃，松屋鐵粉爆吃一波。
「松屋Ｘ松乃家」西門町店迎耶誕，12/24 10:00至12/31 10:00，推出三款餐點「直接折50元」活動，招牌炸豬排定食、招牌豬排蓋飯特價139元（原價189元），以及招牌炸豬排定食+炸蝦一尾特價204元（原價254元），搭配白飯和高麗菜絲讓人一口接一口。
除此之外，三商餐飲旗下「鮮五丼」同樣推出歲末驚喜，2025/12/24至2026/1/4，到門市點「菲力豬排丼系列+芝麻牛蒡絲+杯裝飲料」就送「唐揚雞丼系列」一份，兩人吃飽飽只要270元（原價400元）；同一活動期間，至店消費主餐出示含有數字2、5、6三個數字之身分證，即贈55元以內小菜一份。
松乃家西門町店 限定優惠活動資訊
活動期間：12/24 10:00～12/31 10:00
優惠內容：三款指定主食現折50元
招牌炸豬排定食 特價139元（原價189元）
招牌豬排蓋飯 特價139元（原價189元）
招牌炸豬排定食+炸蝦一尾 特價204元（原價254元）
