福勝亭「激安日」來了！「炸雞柳定食」187元開吃 新品「奶油白醬起司豬排丼」嘗鮮抽千元禮券

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

福勝亭「激安日」來了！每月25號，福勝亭皆會推出定食優惠，本月主打「炸雞柳定食」2份特價，折扣後每份僅需187元，一日限定開吃。

圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

福勝亭「25號激安日」即將登場，12/25當日限定「鮮嫩炸雞柳定食」2份特價374元（原價440元），每份定食均附白飯、味噌湯、日式醬菜及蒟蒻飲，內用更享飯湯吃到飽，以及高麗菜絲無限續。

鮮嫩炸雞柳定食。圖／福勝亭提供
鮮嫩炸雞柳定食。圖／福勝亭提供

此外，福勝亭新品「奶油白醬起司豬排丼定食」剛開賣，即日起至2026/1/25，奶油白醬起司豬排丼定食+鮮嫩炸雞柳定食+風味小菜+飲料兩杯特價545元（原價615元），三商i美食卡app會員消費滿399元再贈新品定食85折優惠券。

另有抽獎活動，2026/2/1前，凡點購奶油白醬起司豬排丼定食即可登錄發票參與抽獎，有機會抽中7-11千元禮券，登錄發票時間至2026/2/2 23:59止，詳情請見粉專。

福勝亭 25號激安日

活動時間：2025/12/25

優惠內容：鮮嫩炸雞柳定食 2份特價374元（原價440元）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/TONKATSU.tw

