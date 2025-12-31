2026跨年元旦喝爆！ 全台「咖啡手搖甜點優惠」快看 星巴克、CoCo買1送1 甜甜圈買6送6 霜淇淋下殺10元爽嗑

2026跨年元旦喝爆！ 台灣人開啟新的一年的儀式感，快來用一杯咖啡或手搖滿足吧。為大家整理全台超商、手搖飲與甜點店的跨年元旦超強折扣，包含星巴克好友分享日買一送一、CoCo百香雙響炮第2杯10元、清心奶茶現折10元、可不可2杯88元起，甚至還有冰淇淋10元、甜甜圈超值價。無論是跨完年想揪團喝一杯，還是元旦睡醒想來份下午茶，這篇一定要收藏！

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

全台門市自2026/1/1至1/6推出跨年慶，消費滿222元送20元購物金！咖啡愛好者必搶「特大美式3杯100元」或「特大拿鐵2杯100 元」，換算下來超划算。元旦當天還有思樂冰、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋「第二件10元」優惠。

●全家便利商店

圖／全家便利商店提供

全家於12/30至1/1推出「隨買跨店取」神級組合，大美式366杯或大拿鐵300杯只要8,888 元，優惠下殺52折。此外，1/6前購買大特濃咖啡，加39 元就能帶走原價149元的哈根達斯雪糕，現省110元。

●萊爾富

圖／萊爾富提供

主打「暖心療癒」系列，即日起至2026/1/20，Hi café拿鐵與摩卡系列同品項「第2杯只要5元」。針對冬季也推出玉米濃湯、燒仙草45元暖手價，12/31一日限定還有果C果昔任2杯99元。

●OKmart

圖／OKmart提供

OKCAFE於12/31至1/1祭出門市限定優惠，特大杯莊園美式與拿鐵享「買2送1」。雲端商城加碼特大杯組合買6送3、買20送12，再加贈會員點數，讓咖啡控線上線下都能補貨。

●星巴克

圖／星巴克提供、翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書

即日起至2026/2/6，每周三、四、五透過外送平台foodomo購買特大杯指定飲品享「買1送1」。1/2加碼「開工加油好友分享日」，11:00-20:00 門市現場點購大杯以上指定品項，同樣有買1送1。

●西雅圖極品咖啡

圖／西雅圖咖啡提供

在12/31與1/1期間（07:00-20:00），全台門市全系列飲品享「第二杯半價」。若習慣寄杯，美式與拿鐵也同步推出「買2送1」回饋，每帳號限購5組。

●CAMA CAFE

圖／CAMA CAFE

聯名畢卡索光影展推出新品「西班牙拿鐵」與「青夢燕麥歐蕾」。即日起至2026/1/4，點購這兩款期間限定新品，即可享有「嘗鮮價10元折扣」。

●85℃

圖／85℃提供

跨年當天12/31恰逢「周三黑糖珍珠日」，全台門市黑糖珍珠系列飲品享「第二杯半價」。限同大小，不同品項可任搭，以價低者折價，手搖控不能錯過。

●路易莎

路易莎攜手與洲際酒店集團旗下兩家智選假日酒店，推出「黑卡會員獨享方案」。圖/路易莎咖啡提供

12/31打開LINE Pay好康地圖即可領取「10元優惠券」。結帳時使用LINE Pay支付單筆滿120元，即可現折10元，讓跨年早餐咖啡更省錢。

●CoCo都可

CoCo限時推出「百香雙響炮第2杯10元」。圖／CoCo提供

12/31跨年好友日，人氣王「百香雙響炮」領券享大杯「第二杯10元」！此外還有「天天果咖買1送1」活動，指定果咖品項（紅柚香檸、西西里、台灣柳丁美式）皆享同價位買1送1。

●清心福全

圖／清心福全提供

即日起至2026/1/6推出限時優惠，購買錫蘭奶紅、椰果奶茶、珍珠奶茶、粉圓奶茶等指定奶茶系列，「第2杯現折10元」，兩杯還可以自由混搭不同品項。

●日出茶太

「日出茶太」即日起將「靜岡抹茶系列」升級回歸。圖／日出茶太提供

元旦當天（1/1）中午12點到晚上8點，出示會員即可享「抹茶系列買1送1」。每店限量100組，每人限購1組，抹茶控一定要準時去排隊！

●功夫茶

圖／功夫茶提供

同樣在元旦1/1推出一日限定，人氣招牌飲品「蜜桃胭脂紅茶」祭出「買1送1」大回饋。此優惠限來店自取，每人單筆限購1組。

●可不可熟成紅茶

圖／可不可熟成紅茶提供

即日起至2026/1/1，門市限定推出「奶茶＋單品茶」超值組合。2杯組合價只要88元或99元，僅限門市現場與電話自取顧客享有此優惠。

●Mister Donut

Mister Donut推出「「7入239元、9入299元」優惠，還有機會多送1顆。圖／Mister Donut提供

即日起至明年元旦，購買7入或9入甜甜圈享239元或299元優惠價。9入組若持悠遊付/卡付款再多送1顆，現做飲品也同步享有「第2件5折」。

●COLD STONE

示意圖。圖／COLD STONE提供

12/31至1/4期間，酷聖石直營門市祭出「中杯以上冰淇淋、濃霜淇淋」同尺寸「第2件99元」優惠。跨年聚餐最適合點份大桶冰淇淋一起享用！

●Krispy Kreme

圖／Krispy Kreme提供

12/31前加入官方LINE帳號，元旦可領取新品券。1/1至1/3憑券購買「濃肉桂禮盒」即送「原味糖霜甜甜圈一盒」，相當於買6送6、買12送12，非常霸氣！

