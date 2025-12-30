2026跨年開趴必看！ 全台10大「跨年速食美食優惠」火力全開 炸雞買1送1、披薩買大送大、指定套餐再抽日本來回機票

2026跨年開趴必看！年末聚餐、追劇、交換禮物絕對少不了這些經典主角，小編一次整理全台「10大速食品牌」12月至元旦的超強折扣，從「三商炸雞買1桶送1斤」、「肯德基炸雞買6送6」，到「麥當勞搖搖薯條」驚喜回歸，甚至還有機會抽中日本來回機票，超值組合統統有，省荷包又吃得爽，快來搶先筆記！

三商炸雞。圖／拿坡里提供

三商炸雞日起至2026年1月5日推出超狂「買1桶送1斤」，購買5隻酷樂雞腿就送1斤滋汁腿排桶，特價333元（原價620元），直接下殺54折。APP會員扣點領券還能再省8元，只要325元就能爽嗑。

● 拿坡里披薩．炸雞

圖／拿坡里提供

拿坡里披薩．炸雞則主打「買大送大」，包含新品金賞烏魚子披薩等三款口味只要490元。此外，12月30日前，推出「6塊烤雞+3隻青花椒翅」快閃價269元，平均一塊雞肉不到30元。

● 肯德基

圖／肯德基提供

肯德基即日起至2026年1月1日祭出「雞撻雙享桶」優惠，6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻只要399元，等於買炸雞就送一整盒蛋撻。另外即日起至2026年6月30日「天天買5送5」活動，輸入代碼「15932」買5塊青花椒香麻脆雞，免費送4顆原味蛋撻＋1杯無糖綠茶，優惠價390元。

圖／翻攝必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書

必勝客即日起至2026年1月5日，購買指定聖誕跨年大套餐，天天抽「東京雙人來回機票抵用券」，總計21個名額。

圖／翻攝達美樂披薩臉書

達美樂跨年優惠超殺，代碼「770779」祭出「買1送2」外帶優惠，買大披薩就送大披薩再送可樂；輸入代碼「352749」購買3個大披薩只要799元起，還能免費升級一個為火山披薩，適合多人聚餐分食。

● 麥當勞

2026「得來速VIP卡」換上全新車牌造型卡面。圖／麥當勞提供

麥當勞即日起至2026年1月6日推出新品「搖搖薯條」咖哩風味，單點69元，套餐加16元即可升級級，粉包單買6元；歡樂送升級2.0整合APP全球版，可追蹤訂單並累積M point。即日起「小麥麥家家酒2.0特餐」含主餐、大薯、38元飲料＋經典家家酒收藏1款；得來速2026VIP卡全新車牌造型，點餐出示加價10元享經典3選1（小薯、薯餅或蛋捲冰淇淋）。

● 漢堡王

漢堡王推出「重磅培根雙層牛肉堡」套餐優惠方案。圖／漢堡王提供

漢堡王即日起至2026年1月5日，臨櫃購買「重磅培根雙層牛肉堡」特價229元，加碼送薯條、飲料及限量公仔，直接達成「買1送3」。

● 摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡則推出「MOS超值省優惠券」，出示網路券可享買一送一、咖啡10元等4大好康。

● 繼光香香雞

圖／翻攝繼光香香雞 J&G Fried Chicken臉書

繼光香香雞即日起至2026年1月4日推出限量「聖誕派對餐」，包含香香炸雞L＋蒜脆杏鮑菇＋原味樂薯＋阿根廷魷魚M只要399元，單筆滿150元再加79元就能加購「迷你招牌磁鐵燈箱」。

● 21風味館

21熟客券。圖／21風味館提供

21風味館即日起至2026年2月3日祭出「21熟客券」7折優惠，周一三五香草烤半雞195元、香草烤雞腿2入188元；周二四烤腿泡麵小薯159元、半雞烤腿285元；周末加碼半雞杏鮑菇249元，或烤雞優惠再送2中薯469元，跨年後也能持續爽吃。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」