快訊

阿茲海默症竟能逆轉？美研究：恢復腦內能量平衡 小鼠認知功能顯著改善

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

2026春節送禮超吸睛！ 點點心「水果豬包禮盒」500元有找 「蘋安包+橘利包」農會水果箱神還原

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／點點心提供
圖／點點心提供

玩轉復古台味！人氣港點品牌「點點心」今年出奇招，直接把港式點心專賣店變身為「台式水果攤」！12/30全新推出的「雙果迎春水果豬包禮盒」，將台灣傳統農會常見的箱裝水果禮盒「神還原」成趣味十足的蒸包禮盒，從外觀設計到防撞泡棉包材，全都充滿濃濃復古台味，絕對是2026年最具話題性的春節賀禮。

圖／點點心提供
圖／點點心提供

這款禮盒不只外盒吸睛，內容物更是誠意滿滿，由專業麵點師傅手工打造出應景的造型包子。箱中主角包含造型酷似紅蘋果的「蘋安包」，內餡由新鮮蘋果醬與奶黃餡完美融合，象徵「蘋安順遂」；還有外觀超 Q 的「橘利包」，內餡加入柳橙果汁、葡萄柚與金柚果肉，打造清爽酸甜的香柚柳橙風味，取其「大橘大利」之意。

圖／點點心提供
圖／點點心提供

除了水果雙星，禮盒內當然少不了點點心的經典招牌「豬仔流沙包」！選用頂級紅土鹹鴨蛋製作，金黃飽滿的內餡流出，象徵「黃金滿溢」的祝福。「雙果迎春水果豬包禮盒」每盒9入裝，定價498元（內含：蘋安包4顆、橘利包4顆、增量版豬仔流沙包1顆）。

圖／點點心提供
圖／點點心提供

港點粉絲們快搶訂！12/30起開放官網預購，2026/1/12起依序出貨；若想直接購買現貨，2026/1/16起全台點點心門市同步現貨供應，限量發售，售完為止，想在過年期間拿這盒「最台水果箱」去拜年的朋友，記得手刀衝一波！

圖／點點心提供
圖／點點心提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

水果 點點心 春節 禮盒

相關新聞

荷包又要瘦了！「我家牛排」明年1/1起漲價　菲力牛排「一口氣漲60元」 全台分店陸續跟進

荷包又要瘦了！「我家牛排」明年1/1起漲價　菲力牛排「一口氣漲60元」 全台分店陸續跟進

米其林一星「T+T」飛上3萬英尺　攜手華航、長程航班全艙等開吃

連續6年獲得《臺灣米其林指南》一星肯定的「T+T」當代亞洲料理餐廳，自2026年1月1日起，攜手中華航空於自台灣出發飛往...

2026跨年開趴必看！ 全台10大「跨年速食美食優惠」火力全開 炸雞買1送1、披薩買大送大、指定套餐再抽日本來回機票

跨年開趴必看！ 2026跨年「速食炸雞、披薩美食優惠」火力全開 炸雞買1送1、披薩買大送大、指定套餐再抽日本來回機票

2026春節送禮超吸睛！ 點點心「水果豬包禮盒」500元有找 「蘋安包+橘利包」農會水果箱神還原

2026春節送禮超吸睛！ 點點心「水果豬包禮盒」500元有找 「蘋安包+橘利包」農會水果箱神還原

丟臉到國外！台北人氣貝果店遭跨海踢爆「盜用照片」急自刪 網友留言抵制

網美貝果店又出事？馬來西亞的人氣貝果店「JOJA Bagels & Coffee」近日於社群平台Threads發文，指出...

每顆6元變8元！鳳山「肉圓一條街」50年老店宣布明年漲價 引網友熱議

荷包又要縮水了！有網友在臉書社團分享，位於高雄鳳山的老字號肉圓店「李家肉圓」，將自明年元旦起調整價格，肉圓原本每顆6元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。