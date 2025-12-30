2026春節送禮超吸睛！ 點點心「水果豬包禮盒」500元有找 「蘋安包+橘利包」農會水果箱神還原

玩轉復古台味！人氣港點品牌「點點心」今年出奇招，直接把港式點心專賣店變身為「台式水果攤」！12/30全新推出的「雙果迎春水果豬包禮盒」，將台灣傳統農會常見的箱裝水果禮盒「神還原」成趣味十足的蒸包禮盒，從外觀設計到防撞泡棉包材，全都充滿濃濃復古台味，絕對是2026年最具話題性的春節賀禮。

圖／點點心提供

這款禮盒不只外盒吸睛，內容物更是誠意滿滿，由專業麵點師傅手工打造出應景的造型包子。箱中主角包含造型酷似紅蘋果的「蘋安包」，內餡由新鮮蘋果醬與奶黃餡完美融合，象徵「蘋安順遂」；還有外觀超 Q 的「橘利包」，內餡加入柳橙果汁、葡萄柚與金柚果肉，打造清爽酸甜的香柚柳橙風味，取其「大橘大利」之意。

圖／點點心提供

除了水果雙星，禮盒內當然少不了點點心的經典招牌「豬仔流沙包」！選用頂級紅土鹹鴨蛋製作，金黃飽滿的內餡流出，象徵「黃金滿溢」的祝福。「雙果迎春水果豬包禮盒」每盒9入裝，定價498元（內含：蘋安包4顆、橘利包4顆、增量版豬仔流沙包1顆）。

圖／點點心提供

港點粉絲們快搶訂！12/30起開放官網預購，2026/1/12起依序出貨；若想直接購買現貨，2026/1/16起全台點點心門市同步現貨供應，限量發售，售完為止，想在過年期間拿這盒「最台水果箱」去拜年的朋友，記得手刀衝一波！

圖／點點心提供

