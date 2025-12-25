不只CAFE!N好喝！ 全新姐妹品牌「吉合製茶」插旗台中 限時「指定飲品買1送1」、加碼送質感保冷袋

爽喝高CP值好茶！知名咖啡品牌 CAFE!N 推出全新姐妹品牌「吉合製茶」，首店進駐台中模範新村商圈，打造絕美的三層樓獨棟旗艦空間。不僅空間融合老茶廠記憶與現代設計，更推出6款職人特製基茶與驚喜嚼料。歡慶開幕，官方祭出限時「指定飲品買一送一」，手搖控們快來探索充滿人文氣息的空間！

圖／吉合製茶提供

「吉合製茶」全台首間門市「台中大和創始店」選址於充滿文藝氣息的模範社區。空間由水色設計操刀，打破手搖飲「拿了就走」的印象，將老茶廠的歷史記憶轉譯為現代語彙，最特別的是二樓設有舒適座位區與獨立包廂，店內隨處可見設計巧思，像是以老茶罐為靈感、紅磚砌築而成的茶罐造型桌體，打造成一處能安靜品茶、交流的慢活角落。

圖／吉合製茶提供

圖／吉合製茶提供

6款職人基茶自由配！品牌核心精神為「YOUR TASTE, YOUR BLEND」，強調專業採摘與30年經驗焙火師的精準控溫。店內以6款不同發酵程度的基茶為主軸，從輕焙的「春吉（四季春）」到重焙的「火吉（火烏龍）」，甚至是無咖啡因的「禾吉（金蕎麥）」統統有。

六款特式春吉桂花粉粿、薰吉紅柚⾦凍、太吉珍珠奶茶、豐吉蜜蘋粉粿、火吉起⼠奶蓋、⽲吉圓仔拿鐵。／吉合製茶提供

多達6款的個性化嚼料更是亮點！包含清新香甜的「桂花粉粿」、充滿果香的「蜜蘋粉粿」，以及口感獨特的「蕎麥圓仔」等。對於有選擇障礙的消費者，店內也貼心提供「吉合特式」編號指引，例如「41 春吉桂花粉粿」能喝到梔子花與野薑花的清雅，是初訪者的首選。

圖／吉合製茶提供

為了迎接盛大開幕，「吉合製茶」誠意滿滿推出雙重優惠。首先是即日起至12月26日，會員可享有指定人氣飲品「買一送一」，包含春吉、豐吉圓仔拿鐵、薰吉紅柚金凍（依門市現場公告為準）。此外，即日起只要購買4杯大杯飲品，就能免費獲得品牌特製保冷袋，數量有限送完為止。

圖／吉合製茶提供

【吉合製茶 台中大和創始店】

地址：台中市⻄區⼤和路67號

電話：04-23055528

營業時間：週一至週日10:30-21:00

【吉合製茶 永康⾨市】

地址：台北市⼤安區永康街4巷1號

預計：2026年1月展店

