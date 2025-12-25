快訊

合歡山雪花符號頻出現 武嶺見追雪車潮、入夜將封路

視障男才找兒給財物告知要出遊 晚上就與身障女友燒死床上

曬女兒操作過頭？金正恩父女互動親暱「宛如戀人」 傳引北韓內部反感

在地人狂排！ 雲林古坑「60公分閃電泡芙」地表最長超浮誇 4種口味爆餡犯規 拍照打卡神器限時必搶

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
東和泡芙最新「60公分閃電泡芙」。圖／翻攝IG@tunghopuff
東和泡芙最新「60公分閃電泡芙」。圖／翻攝IG@tunghopuff

一天只賣3小時！雲林古坑藏著一間超低調的泡芙專賣店「東和泡芙」，就位在東和國小旁邊，憑藉著高CP值的銅板價與現點現做的美味，早已是當地知名的午茶首選！重點是，一天只賣3小時，從下午3點到6點，短短3小時內常擠滿聞香而來的食客。近期更推出長達「60公分」的巨無霸閃電泡芙，超震撼的視覺效果與滿溢的內餡，瞬間成為IG最熱門的打卡神物！

東和泡芙最新「60公分閃電泡芙」。圖／翻攝IG@tunghopuff
東和泡芙最新「60公分閃電泡芙」。圖／翻攝IG@tunghopuff

「東和泡芙」主打現烤酥脆的外皮搭配綿密內餡，一般口味一顆只要25元，包含牛奶、草莓、芒果、焦糖、咖啡、巧克力、提拉米蘇、紅茶拿鐵、藍莓、OREO等多種選擇，想追求極致奶香的朋友，絕對不能錯過50元的「北海道奶霜泡芙」，咬下去超療癒。

東和泡芙最新「60公分閃電泡芙」。圖／翻攝IG@tunghopuff
東和泡芙最新「60公分閃電泡芙」。圖／翻攝IG@tunghopuff

最近最浮誇最受注目的焦點，絕對是這款「60公分閃電泡芙」，號稱「地表最長」的甜點，視覺衝擊滿分、內餡爆到犯規，簡直是拍照打卡神器＋味覺轟炸的完美結合！走路拿著都能帶風，店家更提醒，拍照時還得預留10公分長度才能完整入鏡。

東和泡芙最新「60公分閃電泡芙」。圖／翻攝IG@tunghopuff
東和泡芙最新「60公分閃電泡芙」。圖／翻攝IG@tunghopuff

店家一口氣推出4種限定口味，包含香氣濃厚的「日本開心果」、充滿粉紅少女心的「玫瑰荔枝」、鮮甜誘人的「芒果」，以及視覺效果滿分的「新鮮櫻桃＋綠葡萄」，雙重水果結合酸甜交織，被網友戲稱為「哄女友神器」，拿在手上走在街上回頭率百分百。

東和泡芙最新「60公分閃電泡芙」。圖／翻攝IG@tunghopuff
東和泡芙最新「60公分閃電泡芙」。圖／翻攝IG@tunghopuff

要注意的是，「東和泡芙」堅持每日新鮮手工製作，且營業時間僅有短短3小時，從下午15:00開賣至18:00，而這款巨無霸數量超有限，每天新鮮手工製作，賣完就沒囉！想挑戰的甜點控千萬要早點來排隊。

東和泡芙最新「60公分閃電泡芙」。圖／翻攝IG@tunghopuff
東和泡芙最新「60公分閃電泡芙」。圖／翻攝IG@tunghopuff

東和泡芙

地址：雲林縣古坑鄉東和村文化路118號（東和國小旁）

營業時間：15:00-18:00（售完為止）

電話：05-5263728

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

泡芙 東和泡芙 雲林美食 甜點

相關新聞

在地人狂排！ 雲林古坑「60公分閃電泡芙」地表最長超浮誇 4種口味爆餡犯規 拍照打卡神器限時必搶

在地人狂排！ 雲林古坑「地表最長60cm閃電泡芙」超浮誇 4種限定口味爆餡犯規 拍照打卡神器必搶

不只CAFE!N好喝！ 全新姐妹品牌「吉合製茶」插旗台中 限時「指定飲品買1送1」、加碼送質感保冷袋

不只CAFE!N好喝！ 全新姐妹品牌「吉合製茶」插旗台中 限時「指定飲品買1送1」、加碼送質感保冷袋

甜點控尖叫！ 85℃聯名「兔子便利商店」限量9萬個開搶 Krispy Kreme「濃郁肉桂甜甜圈」買6送6爽吃到明年

甜點控尖叫！ 85℃聯名「兔子便利商店」限量9萬個開搶 Krispy Kreme「濃郁肉桂甜甜圈」買6送6爽吃到明年

奶茶控衝！可不可熟成紅茶「1+1優惠組」喝到元旦 「神級奶茶+單品茶」兩大杯只要88元

奶茶控衝可不可！可不可熟成紅茶「1+1優惠組」即日起開跑，「奶茶+單品茶」兩杯最低88元，...

連3天買就送手搖！ 御私藏×初韻「冰心舒芙蕾」北車神級甜點夢幻登場 7款爆漿內餡激厚開吃

連3天買就送手搖！ 御私藏×初韻「冰心舒芙蕾」北車神級甜點夢幻登場 7款爆漿內餡激厚開吃

草莓控暴動！不只草莓大福 米弎豆「草莓最中餅、草莓蒙布朗」都來了 單店限定「聖誕樹蒙布朗霜淇淋」只賣到年底

草莓控暴動！日式點心名店新推冬季限定「莓、出席」系列，集結草莓大福、草莓最中餅到草莓蒙布朗，滿滿的粉紅色讓人少女心爆棚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。