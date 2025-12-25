在地人狂排！ 雲林古坑「60公分閃電泡芙」地表最長超浮誇 4種口味爆餡犯規 拍照打卡神器限時必搶

一天只賣3小時！雲林古坑藏著一間超低調的泡芙專賣店「東和泡芙」，就位在東和國小旁邊，憑藉著高CP值的銅板價與現點現做的美味，早已是當地知名的午茶首選！重點是，一天只賣3小時，從下午3點到6點，短短3小時內常擠滿聞香而來的食客。近期更推出長達「60公分」的巨無霸閃電泡芙，超震撼的視覺效果與滿溢的內餡，瞬間成為IG最熱門的打卡神物！

東和泡芙最新「60公分閃電泡芙」。圖／翻攝IG@tunghopuff

「東和泡芙」主打現烤酥脆的外皮搭配綿密內餡，一般口味一顆只要25元，包含牛奶、草莓、芒果、焦糖、咖啡、巧克力、提拉米蘇、紅茶拿鐵、藍莓、OREO等多種選擇，想追求極致奶香的朋友，絕對不能錯過50元的「北海道奶霜泡芙」，咬下去超療癒。

東和泡芙最新「60公分閃電泡芙」。圖／翻攝IG@tunghopuff

最近最浮誇最受注目的焦點，絕對是這款「60公分閃電泡芙」，號稱「地表最長」的甜點，視覺衝擊滿分、內餡爆到犯規，簡直是拍照打卡神器＋味覺轟炸的完美結合！走路拿著都能帶風，店家更提醒，拍照時還得預留10公分長度才能完整入鏡。

東和泡芙最新「60公分閃電泡芙」。圖／翻攝IG@tunghopuff

店家一口氣推出4種限定口味，包含香氣濃厚的「日本開心果」、充滿粉紅少女心的「玫瑰荔枝」、鮮甜誘人的「芒果」，以及視覺效果滿分的「新鮮櫻桃＋綠葡萄」，雙重水果結合酸甜交織，被網友戲稱為「哄女友神器」，拿在手上走在街上回頭率百分百。

東和泡芙最新「60公分閃電泡芙」。圖／翻攝IG@tunghopuff

要注意的是，「東和泡芙」堅持每日新鮮手工製作，且營業時間僅有短短3小時，從下午15:00開賣至18:00，而這款巨無霸數量超有限，每天新鮮手工製作，賣完就沒囉！想挑戰的甜點控千萬要早點來排隊。

東和泡芙最新「60公分閃電泡芙」。圖／翻攝IG@tunghopuff

東和泡芙

地址：雲林縣古坑鄉東和村文化路118號（東和國小旁）

營業時間：15:00-18:00（售完為止）

電話：05-5263728

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」