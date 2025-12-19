台南千層控哭了！ 21年老店「克林姆之屋」連關2門市 熄燈原因曝光
台南甜點迷注意啦！ 在台南深耕21年的烘焙名店「克林姆之屋」，近日透過官方社群平台發布感人告別文，正式宣布將於2026年1月31日全面結束營業，許多老客人聽到消息直呼可惜，「最愛的楓糖千層再也吃不到了」！
台南人氣千層蛋糕店「克林姆之屋」，創立於2004年，老闆曾在日本進修和菓子，堅持使用天然食材、手工當天製作，招牌千層蛋糕層層堆疊約30層，切片單價約120元起，CP值超高，最受歡迎的口味包括經典楓糖千層、冬季限定草莓千層、水果千層、紅茶千層、巧克力千層等，還有生日蛋糕、彌月蛋糕、手工餅乾統統有。
業者在「克林姆之屋」臉書溫馨公告：「不是因為不愛了，而是想把這份溫度停在最美好的地方。」歇業計畫將分兩階段進行，位於西門路的門市將於12月20日搶先熄燈(19日最後營業日)，之後所有服務與訂單將轉移至今年9月才新開幕、擁有內用空間的「河中店」。新店面才營運短短三個月，但老闆已決定正式退休，因此河中店也僅會營業至2026年1月31日。
歇業消息一出，網友留言湧入直呼：「好意外～河中門市也開幕沒有很久」、「天啊，我每年生日固定吃的蛋糕沒了」、「可惜了！第一個讓我驚艷的千層蛋糕」、「十幾年來每年生日固定吃你們家的千層」。對於粉絲的萬分不捨，官方人員也親自回覆歇業的主因是「老闆要退休了」，想回味這份台南老味道的民眾，務必把握最後的倒數時光。
