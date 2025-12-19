快訊

北車丟煙霧彈…又奔中山站「持刀攻擊路人」闖誠品 嫌犯高樓墜落被捕

北車遭擲煙霧彈畫面曝光！男戴防毒面具犯案 一旁民眾目擊急逃命

家樂福要改名了！統一終止與法國家樂福品牌授權 明年中起更換招牌

台南千層控哭了！ 21年老店「克林姆之屋」連關2門市 熄燈原因曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝克林姆之屋臉書
圖／翻攝克林姆之屋臉書

台南甜點迷注意啦！ 在台南深耕21年的烘焙名店「克林姆之屋」，近日透過官方社群平台發布感人告別文，正式宣布將於2026年1月31日全面結束營業，許多老客人聽到消息直呼可惜，「最愛的楓糖千層再也吃不到了」！

圖／翻攝克林姆之屋臉書
圖／翻攝克林姆之屋臉書

台南人氣千層蛋糕店「克林姆之屋」，創立於2004年，老闆曾在日本進修和菓子，堅持使用天然食材、手工當天製作，招牌千層蛋糕層層堆疊約30層，切片單價約120元起，CP值超高，最受歡迎的口味包括經典楓糖千層、冬季限定草莓千層、水果千層、紅茶千層、巧克力千層等，還有生日蛋糕、彌月蛋糕、手工餅乾統統有。

圖／翻攝克林姆之屋臉書
圖／翻攝克林姆之屋臉書

圖／翻攝克林姆之屋臉書
圖／翻攝克林姆之屋臉書

業者在「克林姆之屋」臉書溫馨公告：「不是因為不愛了，而是想把這份溫度停在最美好的地方。」歇業計畫將分兩階段進行，位於西門路的門市將於12月20日搶先熄燈(19日最後營業日)，之後所有服務與訂單將轉移至今年9月才新開幕、擁有內用空間的「河中店」。新店面才營運短短三個月，但老闆已決定正式退休，因此河中店也僅會營業至2026年1月31日。

圖／翻攝克林姆之屋臉書
圖／翻攝克林姆之屋臉書

歇業消息一出，網友留言湧入直呼：「好意外～河中門市也開幕沒有很久」、「天啊，我每年生日固定吃的蛋糕沒了」、「可惜了！第一個讓我驚艷的千層蛋糕」、「十幾年來每年生日固定吃你們家的千層」。對於粉絲的萬分不捨，官方人員也親自回覆歇業的主因是「老闆要退休了」，想回味這份台南老味道的民眾，務必把握最後的倒數時光。

圖／翻攝克林姆之屋臉書
圖／翻攝克林姆之屋臉書

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

熄燈 老店

相關新聞

台南千層控哭了！ 21年老店「克林姆之屋」連關2門市 熄燈原因曝光

台南千層控哭了！ 21年老店「克林姆之屋」連關2門市 熄燈原因曝光

台南雲林彰化限定！蓋婭莊園12月免費入園＋聖誕造景一次看

12月的嘉義，浪漫指數瞬間飆高！「蓋婭莊園」不只變身冬季歐風小鎮，還推出超佛心的免費入園優惠，加上聖誕樹、市集、光雕秀全面登場，今年耶誕一定要來拍到飽。

2026阿里山櫻花季：最佳賞櫻時間、日出雲海、交通一篇看懂

2026 阿里山櫻花季即將登場！本篇一次整理最佳賞櫻時間、熱門拍攝景點、日出雲海觀賞重點，以及從台北、台中、嘉義、高雄前往阿里山的交通，一篇就能搞懂阿里山櫻花季。

歲月熬煮的嘉義人共同回憶　走進傳統市場品在地小吃

嘉義人的家鄉味，藏在嘉義市東公有零售市場(簡稱東市場)。早起漫步到市場，一碗熱騰騰的牛雜湯、一份現炸肉卷，或是筒仔米糕配排骨酥湯，再來一碗粉條冰，都是嘉義人最熟悉的日常。對旅人來說，走進市場就像翻開一部味覺記憶冊，認識這座城市的最佳入口。

帶寵物出遊不用煩惱！台南超推「寵物友善住宿」特輯

【FunTime小編群】想帶毛寶貝到處旅遊，卻總是到處碰壁，找不到適合的住宿？這幾間網友推薦的台南寵物友善住宿，讓毛寶貝不用再入住寵物旅館或在家孤獨等待～準備好跟毛小孩一起享受旅遊的樂趣了嗎？現在就預約飯店民宿跟寶貝們一起出發台南吧！

搭乘觀光船來趟台南生態之旅　智慧農場安心吃菜體驗永續生活

從自然生態到生活飲食，帶你從不同角度一窺永續旅行的面貌，智慧農場以水耕技術減少傳統耕作對環境造成的影響；四鯤鯓遊船帶遊客認識水產養殖與紅樹林生態；安平再生水廠環教中心則透過互動裝置推廣水資源永續利用理念。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。