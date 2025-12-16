爽吃一整年！ 台北花園大酒店2026「樂齡+壽星+鄰里」3大優惠 4人同行壽星免錢、55歲以上第2人55折

吃貨們的2026行事曆快更新！ 2025年還沒結束，「台北花園大酒店」已經搶先公布2026年超狂餐飲優惠，祭出超狂的「壽星專案」，當日壽星揪團4人同行直接「免費用餐」，針對55歲以上的樂齡族推出吃到飽第2位55折，連中正區、萬華區的在地人與上班族都能享有85折優惠。

圖／台北花園大酒店提供

樂齡族限定！Buffet吃到飽「第2人55折」

鼓勵長輩出門享受美食，台北花園大酒店於2026年1月1日至12月30日推出「樂齡專案」。凡年滿55歲以上，週一至週五至「饗聚廚房」用餐，出示證件即可享第2位55折；主打泰式風味的「花園 thai thai」在平日下午茶及晚餐的Happy Hour輕食沙拉吧，第2位優惠價也僅需319元。

圖／台北花園大酒店提供

若想吃頂級牛排，曾獲米其林餐盤推薦的「PRIME ONE 牛排館」也有參與樂齡專案，平日午晚餐時段可享免水資優惠，晚餐時段再加碼送價值380元的精選熱前菜1份，長輩聚餐選這裡準沒錯。

壽星我最大！4人同行當日壽星「直接免費」

2026年最受矚目的慶生儀式「壽星專案」同步登場，「饗聚廚房」與「花園 thai thai」皆祭出超狂優惠，凡4位成人同行，當日壽星本人直接「免費用餐」；當月壽星本人也能享有7折優惠。至饗聚廚房慶生還會加贈主廚精選生日蛋糕1份。

圖／台北花園大酒店提供

若偏好精緻西餐，「PRIME ONE 牛排館」則贈送壽星主廚精選蛋糕，如果是揪團8至10位的大型聚會，還能享有包廂升等禮遇及酒類9折優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在地人專屬！中正、萬華居民及上班族享85折優惠

台北花園大酒店也沒忘記鄰居，為了深化社區連結，凡設籍或工作地點位於台北市「中正區」或「萬華區」的民眾，活動期間內至「PRIME ONE 牛排館、饗聚廚房、花園 thai thai」用餐，出示身分證、工作證或名片，即可享有餐點85折優惠，上班族們一下班就能輕鬆吃大餐。

圖／台北花園大酒店提供

