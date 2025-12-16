日本「生甜甜圈」+1！ 鳥取排隊名店「Truffle Donut」台灣首店落腳高雄 開幕日、地址一次看

繼日本超人氣「I'm donut ?」在台灣掀起一波排隊熱潮後，另一股來自日本的「生甜甜圈」旋風也即將強勢登台。來自日本鳥取縣的「Truffle Donut」，正式宣布將海外首站直攻高雄，預計2026年1月10日開幕，消息一出立刻引起甜甜圈迷們熱烈討論。

圖／翻攝Truffle Donut台灣官網

Truffle Donut發跡於日本鳥取縣，短短幾年內，門市已從京都、東京一路擴展至鹿兒島、大分等地，目前全日本已有超過25家門市，每家幾乎都大排長龍，甚至常常不到2小時就完售。

圖／翻攝Truffle Donut台灣官網

不同於傳統油炸甜甜圈，Truffle Donut主打「現做現炸」的生甜甜圈。麵糰中揉入了南瓜與牛奶，並經過長時間發酵，一咬下去超級鬆軟、濕潤又有Q彈回韌感，幸福感瞬間爆表！

圖／翻攝Truffle Donut台灣官網

眾多品項中，最經典也最具代表性的就是「Truffle Plain（松露原味生甜甜圈）」，這也是品牌名稱的由來，堪稱大人口味首選，在日本各地門市永遠是銷售冠軍。其他熱門口味還有鮮奶油、卡士達、草莓、抹茶、巧克力等，還有糖霜圈、巧克力圈等經典款，選擇超豐富。

Truffle Donut首次跨國展店就選擇了充滿活力的高雄，選址落腳於高雄市苓雅區，預計2026年1月10日開幕，也令人超期待會不會出現台灣限定口味。甜甜圈迷們準備好明年年初衝一波！

Truffle Donut 台灣首店

．地點： 高雄市苓雅區林南街12號

．預計開幕時間：2026年1月10日

圖／翻攝Truffle Donut台灣官網

