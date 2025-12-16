「酪梨變珍珠」超狂！ 鶴茶樓「酪梨大王系列」5款神級飲品開賣　限時1天爽喝第2杯半價

手搖界新高度！ 鶴茶樓今年冬天以超級食物「酪梨」為主角，獨家研發「酪梨珍珠」與「酪梨凍」兩大新配料，推出「酪梨大王系列」5款限定飲品，濃郁奶香搭配清新青草味，喝一口就上癮。系列將於12月17日正式上市，開賣當天全系列享第2杯半價優惠，每人限購2組，飲料控快衝！

圖／鶴茶樓提供

首創「酪梨珍珠+酪梨凍」超療癒神級配料 開放全飲品加點

鶴茶樓這次最吸睛的亮點，無疑就是這兩款獨創的神級配料：「酪梨凍」保留了酪梨獨有的濃郁奶香與一抹青草香氣，口感滑嫩；「酪梨珍珠」則是將酪梨的香氣與風味巧妙壓縮進每一顆粉圓裡，呈現出獨特的淡綠色澤與Q彈口感。最棒的是，這兩款創新配料不只出現在新品中，更開放讓所有茶飲加價15元選擇加料自由配！

圖／鶴茶樓提供

５款限定飲品大公開！酪梨牛奶冰沙、那堤一次滿足

「酪梨大王系列」一次推出5款新飲，價格親民70元起跳。最吸睛的「酪吉酪梨」以濃郁酪梨牛奶冰沙為基底，加滿酪梨凍+酪梨珍珠，多重口感一次滿足，酪梨控必點！愛茶香的可以選「酪梨珍珠鶴頂那堤」或「酪梨凍鶴頂那堤」，清爽茶韻平衡酪梨奶香；無咖啡因派則有「酪梨凍蕎麥那堤」與「酪梨珍珠蕎麥那堤」，晚上喝也不怕失眠，冬季暖心首選！

酪吉酪梨。圖／鶴茶樓提供

圖／鶴茶樓提供

圖／鶴茶樓提供

開賣日限定第2杯半價「酪梨大王系列」優惠僅此一天

限時一天！12月17日開賣當天，酪梨大王系列任選第2杯半價（以價低者計算），每人限購2組，僅限門市消費（線上訂購、外送不適用）。想嚐鮮獨特酪梨手搖風味的飲料迷，全台門市等你來解鎖！

圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓 酪梨大王系列

．酪吉酪梨（L$90）

．酪梨凍鶴頂那堤（M$70/L$80）

．酪梨珍珠鶴頂那堤（M$70/L$80）

．酪梨凍蕎麥那堤（M$75/L$85）無咖啡因

．酪梨珍珠蕎麥那堤（M$75/L$85）無咖啡因

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」