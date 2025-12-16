快訊

衛福部5名主管遭監察院彈劾 曾爆情勒同事「深蹲」祝健芳等未回應

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

「酪梨變珍珠」超狂！ 鶴茶樓「酪梨大王系列」5款神級飲品開賣　限時1天爽喝第2杯半價

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

手搖界新高度！　鶴茶樓今年冬天以超級食物「酪梨」為主角，獨家研發「酪梨珍珠」與「酪梨凍」兩大新配料，推出「酪梨大王系列」5款限定飲品，濃郁奶香搭配清新青草味，喝一口就上癮。系列將於12月17日正式上市，開賣當天全系列享第2杯半價優惠，每人限購2組，飲料控快衝！

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

首創「酪梨珍珠+酪梨凍」超療癒神級配料　開放全飲品加點

鶴茶樓這次最吸睛的亮點，無疑就是這兩款獨創的神級配料：「酪梨凍」保留了酪梨獨有的濃郁奶香與一抹青草香氣，口感滑嫩；「酪梨珍珠」則是將酪梨的香氣與風味巧妙壓縮進每一顆粉圓裡，呈現出獨特的淡綠色澤與Q彈口感。最棒的是，這兩款創新配料不只出現在新品中，更開放讓所有茶飲加價15元選擇加料自由配！

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

５款限定飲品大公開！酪梨牛奶冰沙、那堤一次滿足

「酪梨大王系列」一次推出5款新飲，價格親民70元起跳。最吸睛的「酪吉酪梨」以濃郁酪梨牛奶冰沙為基底，加滿酪梨凍+酪梨珍珠，多重口感一次滿足，酪梨控必點！愛茶香的可以選「酪梨珍珠鶴頂那堤」或「酪梨凍鶴頂那堤」，清爽茶韻平衡酪梨奶香；無咖啡因派則有「酪梨凍蕎麥那堤」與「酪梨珍珠蕎麥那堤」，晚上喝也不怕失眠，冬季暖心首選！

酪吉酪梨。圖／鶴茶樓提供
酪吉酪梨。圖／鶴茶樓提供

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

開賣日限定第2杯半價「酪梨大王系列」優惠僅此一天

限時一天！12月17日開賣當天，酪梨大王系列任選第2杯半價（以價低者計算），每人限購2組，僅限門市消費（線上訂購、外送不適用）。想嚐鮮獨特酪梨手搖風味的飲料迷，全台門市等你來解鎖！

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓 酪梨大王系列

．酪吉酪梨（L$90）

．酪梨凍鶴頂那堤（M$70/L$80）

．酪梨珍珠鶴頂那堤（M$70/L$80）

．酪梨凍蕎麥那堤（M$75/L$85）無咖啡因

．酪梨珍珠蕎麥那堤（M$75/L$85）無咖啡因

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

酪梨 鶴茶樓

相關新聞

日本「生甜甜圈」+1！ 鳥取排隊名店「Truffle Donut」台灣首店落腳高雄 開幕日、地址一次看

日本「生甜甜圈」+1！ 鳥取排隊名店「Truffle Donut」台灣首店落腳高雄 開幕日、地址一次看

「酪梨變珍珠」超狂！ 鶴茶樓「酪梨大王系列」5款神級飲品開賣　限時1天爽喝第2杯半價

5款酪梨那堤、冰沙限定1天第2杯半價

CoCo限時買1送1！五桐號「草莓奶酪」回歸再送「葉舒華代言小香」

冬天到來，連鎖手搖飲「五桐號」宣佈人氣經典商品「雪絨草莓奶酪」限量回歸，並同步推出新品「草莓抹茶奶霜」。除此之外，五桐號...

百年三合院化身甜點店！虎珍堂「森之院」開幕　必吃限定款地瓜豆腐冰

創立於雲林虎尾的地瓜糕點品牌「虎珍堂」，今年冬天將一座近百年歷史三合院，化為全新門市「森之院」，店內並提供「誠興號地瓜豆...

橘村屋「6吋蛋糕買1送1」！限時3天「買蛋糕贈兌換券」不限量 全台13家門市都能換、兌換期長達1年

最強「6吋蛋糕買1送1」！橘村屋門市重新開幕，霸氣推出「鮮奶油蛋糕買一送一」且不限數量，人人都買得到！

蛋塔控衝！排隊蛋塔人氣店「冬季新品」來了 還有1門市限定「果香系蛋塔」要朝聖

蛋塔控衝！爆紅可頌蛋塔「COMEME」冬季新品登場，還有一門市限定「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。