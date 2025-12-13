布丁控暴動！ 翻轉布丁變雪糕「統一布丁牛奶雪糕」焦糖更濃郁 12／22預購開跑
布丁控暴動！ 繼先前「翻轉布丁」掀起搶購熱潮後，7-ELEVEN這次直接把統一布丁的經典靈魂變成雪糕，推出全新「統一布丁牛奶雪糕」，上層冰涼焦糖風味凍、下層濃郁布丁風味醬，冬天吃冰也超療癒！
7-ELEVEN先前回應網友敲碗推出「翻轉布丁」，這次更升級，把統一布丁的標誌性組合完美移植到雪糕上，焦糖香氣在冰涼口感中更濃郁，「統一布丁牛奶雪糕」單支只要35元，12月22日開放預訂，24日起陸續上架，限量供應、售完為止，建議鎖定門市到貨時間搶購！
「統一布丁牛奶雪糕」
．單支售價：35元
．開放預訂時間：12月22日
．門市開賣時間：12月24日起，全台7-ELEVEN門市陸續登場
