「橫著吃」健達巧克力！ 網驚見神級甜點意外吃法 全家小編霸氣開罰「3條例」笑翻全網
到底該怎麼吃健達巧克力？ 大多數人都習慣從上往下「一塊一塊」慢慢享受那濃郁奶香與脆脆外層。不過，近日一名網友在社群平台 Threads 上發問「大家都是怎麼吃這種巧克力的？」，並附上一張驚人照片，瞬間吸引近 6 萬讚和近兩百萬次瀏覽，竟是他直接採取了「橫著吃」超邪惡吃法！
原PO在Threads上傳的這張咬了一口的健達巧克力照片，畫面中他選擇「橫著咬」，直接把五層結構一口破壞掉，讓眾多網友感到大為震驚和「無法接受」，紛紛留言表示：「帶著你的巧克力離開地球」、「你一定完全不在意正常人是怎麼吃巧克力的」。
沒想到，接著被全家便利商店小編逮個正著，嚴肅現身祭出長達三條的《全家健達巧克力管制條例》並一本正經的警告，罰則還包括「每次夾夯番薯都會夾到俗頭」、「飯糰包裝永遠開不好」，神級創意留言逼得全網笑翻！
．第一條：為維護食品美學與全民心理健康，遏止對健達巧克力（Kinder Chocolate）結構之不正當破壞，特制定本條例。
．第二條：凡於全台全家便利商店持有健達巧克力並進行食用行為者，均適用本條例。
．第三條：意圖破壞健達巧克力之固有水平分塊結構，以垂直角度對整體巧克力棒為咬合、切割或其他形式之侵入者，構成「垂直破壞結構罪」，罰「每次夾夯番薯都夾到俗頭」＋「飯糰永遠包裝打不開」！
這波操作直接讓全網笑到翻掉，網友狂刷：「小編我願意為你違反條例一萬次！」「這罰則根本是生活災難，求饒！」「全家根本是喜劇公司吧？」還有民眾敲碗：「拜託把這條例印在健達巧克力包裝上，我要收藏！」
