「客美多咖啡 X 酷洛米」台灣限定聯名！ 4款夢幻餐點＋透卡盲袋附贈、「迷你玻璃杯」每店限量27個必搶

酷洛米粉絲暴動！ 黑萌可愛的KUROMI降臨客美多了，這次不搞怪直接變身成為日本客美多咖啡（KOMEDA'S Coffee）的淘氣店員，宣布推出「台灣限定KUROMI聯名」，自12月18日起至2026年3月8日止，限時進駐全台門市，並帶來了限定餐點、實用周邊和會員獨家抽獎活動，酷洛米控快筆記開跑時間！

客美多咖啡×酷洛米魅力聯名。圖／客美多咖啡提供

KUROMI變身店員！「4款聯名餐點」甜鹹通吃超犯規

客美多咖啡×酷洛米魅力聯名。圖／客美多咖啡提供

只要購買任一聯名餐點，就送限定插卡(共4款)＋透卡盲袋(共6款，其中2款2026年1月27日後追加)，粉絲直接開盲盒！

．冰與火馬里蘭樂園（200元）：客美多經典的「冰與火」甜點全面升級！酥熱的丹麥麵包中夾入濃郁奶油起司餡，搭配沁涼的牛奶霜淇淋，再淋上藍莓醬並灑上粉紅巧克力碎片，如同酷洛米身處的馬里蘭樂園般，視覺與味覺都夢幻又邪惡。

客美多咖啡×酷洛米魅力聯名。圖／客美多咖啡提供

．藍莓聖代狂想曲（200元）：這款聖代以玉米脆片打底，層層堆疊咖啡凍、鮮奶油與牛奶霜淇淋，頂端綴以藍莓，口感層次豐富，是甜點控不可錯過的奢華選擇。

客美多咖啡×酷洛米魅力聯名。圖／客美多咖啡提供

．KUROMI 咖啡歐蕾（200元，冰熱皆可）：將香濃咖啡搭配藍莓與牛奶，最後擠上療癒的鮮奶油，冰飲清爽、熱飲香醇，完美展現酷洛米的甜蜜反差魅力。

客美多咖啡×酷洛米魅力聯名。圖／客美多咖啡提供

．酷黑咖哩豬排方堡（300元）：主食控必點！採用多種辛香料、醬油與焦糖熬煮出的深色黑咖哩，搭配炸至酥脆的豬排，濃厚的香氣與酷黑外觀，展現酷洛米既酷又有個性的迷人魅力。

客美多咖啡×酷洛米魅力聯名。圖／客美多咖啡提供

3款限量周邊登場！「迷你玻璃杯」日本空運、每店僅27個

3款可愛又實用的周邊一定要收，12月18日起全台限量開賣：

．KUROMI聯名吊飾組（250元，2入）：背面附小鏡子，隨時補妝超方便，掛包包瞬間變可愛。

客美多咖啡×酷洛米魅力聯名。圖／客美多咖啡提供

．KUROMI×客美多DIY場景組（250元，共2款）：可自行組裝成小場景，當筆筒或名片座，療癒辦公桌超適合。

客美多咖啡×酷洛米魅力聯名。圖／客美多咖啡提供

．KUROMI迷你果汁杯（480元）：2026年1月27日起販售，日本訂製空運來台，精緻玻璃迷你尺寸，每店限量27個，售完不補，絕對是收藏神器！

客美多咖啡×酷洛米魅力聯名。圖／客美多咖啡提供

會員獨享！加碼集點抽「全套聯名周邊」

客美多咖啡也為會員準備了專屬福利！於2025年12月18日起至2026年1月16日期間，只要是客美多會員，每點１份KUROMI聯名餐點並登錄消費記錄，就有１次抽獎機會。獎項有機會獲得全套聯名周邊與透卡全系列，吃愈多、中獎機率愈高！

客美多咖啡×酷洛米魅力聯名。圖／客美多咖啡提供

