88元喝兩杯+抽日本雙人機票！ 可不可「焙茶烏龍奶」連3日免費升級、五桐號「草莓奶酪」聯名回歸送小香

冬日療癒系飲品登場！ 可不可熟成紅茶12/16推出冬季限定「靜岡焙茶烏龍奶」，空運日本靜岡頂級焙茶粉超細滑，堅果香超暖心，首三日直接免費升級鮮奶版，聖誕期間還有1+1組合88元喝兩杯，會員消費滿130元抽日本雙人機票；另外，五桐號「雪絨草莓奶酪」強勢回歸，還有新品「草莓抹茶奶霜」，滿額再送聯名隨身小香，年末手搖控衝一波！

可不可「靜岡焙茶」免費升級連喝3天 年末超值優惠三重奏

圖／可不可熟成紅茶提供

可不可熟成紅茶推出冬天限定「靜岡焙茶烏龍奶」，將空運來台的日本靜岡大井川頂級焙茶粉，透過日系細膩工藝低溫研磨，茶粉超細緻，喝得到焙茶特有的堅果焙香、完全沒有顆粒感，搭配經典中焙半熟烏龍茶底，最後融入濃醇奶香，風味飽滿又溫潤順口。粉絲也能加10元升級成「靜岡焙茶烏龍鮮奶茶」，享受更極致的厚醇。

圖／可不可熟成紅茶提供

手搖飲控一定要筆記，可不可年末超值優惠三重奏：

．免費升級喝鮮奶（12/16-12/18）：新品上市前三天，只要購買中杯「靜岡焙茶烏龍奶」，就能免費升級成「靜岡焙茶烏龍鮮奶茶」。

．聖誕暖心1+1（12/24-1/1）：迎接聖誕與跨年，推出奶茶搭配單品茶的超值組合，最低88元就能喝到兩杯，年末聚會必備。

．抽日本機票（即日起至1/4）：可不可熟成俱樂部會員單筆飲品消費滿130元，就能獲得一張電子抽獎券，有機會抽中日本雙人來回機票，讓你飛去看富士山！

圖／可不可熟成紅茶提供

五桐號「草莓奶酪、草莓抹茶奶霜」夢幻回歸+新作 滿額免費送「隨身小香」

圖／五桐號提供

五桐號的冬季夢幻限定飲品「雪絨草莓奶酪」強勢回歸，是深受手搖控喜愛的經典，在飲品底層鋪上一整顆鮮奶酪，層層堆疊現打草莓冰沙、新鮮大湖草莓果丁，最後覆蓋上濃醇鮮乳奶霜，口感與視覺都超滿足，售價99元。

此外，還推出全新力作「草莓抹茶奶霜」售價79元，以日本京都宇治抹茶為基底，搭配甜美的草莓果肉，上層則是綿密鮮乳奶霜，是草莓控和抹茶控不能錯過的組合！兩款新品都將在12月19日起正式上市。

這次更找來女團i-dle成員葉舒華代言的香氛品牌「KLOWER PANDOR」合作，推出期間限定聯名，以「交換禮物」為靈感的4款限定聯名飲料杯，新品上市期間，凡於門市單筆消費滿150元，即可獲得限量「1360茶韻之時」隨身小香1份，數量有限，送完為止！

