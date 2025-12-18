快訊

川普年終演說重點一次看！18分鐘沒脫稿 猛誇經濟施政沒提台灣

浴火重生！痛失母親的烏克蘭男孩，在戰爭創傷中重新起舞

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班…新莊落網

IKEA「冰狗」悄悄復活！ 台中店突開賣25元銅板價 網友笑翻：諧音梗超煩

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝IKEA臉書
圖／翻攝IKEA臉書

IKEA「冰狗」又復活了！ 逛IKEA不只買家具，有網友發現IKEA台中門市最近悄悄上架消失已久的熱門冰品「冰狗」（Ice dog），售價只要25元，一曝光立刻在社群平台掀起熱議，引網友狂刷諧音梗笑稱：「冰狗（Bingo）！答對囉！」

圖／翻攝IKEA臉書
圖／翻攝IKEA臉書

近日有網友在Threads分享，前往 IKEA 台中店購物時，發現點餐機上竟出現了消失已久的熱門甜點「冰狗（Ice dog）」，售價僅需25元。這款結合熱狗麵包與冰淇淋的奇妙組合，因為英文品名諧音酷似「Bingo」，瞬間觸動台灣網友的諧音梗精神，紛紛留言笑喊：「IKEA 真的很煩」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

「冰狗」這款甜點以現烤溫熱的熱狗麵包夾入冰涼霜淇淋，冷熱交替的口感深受粉絲喜愛，回顧過往，最早在2020年登陸台灣，當時僅限高雄、台中及台北敦北三間門市販售「冰狗」，之後不定期曾推出芋頭、香草、巧克力、芒果等限定口味，每回皆以低調回歸模式突襲上架，反而更讓不少粉絲產生「尋寶感」。

圖／翻攝IKEA 宜家家居 台中店臉書
圖／翻攝IKEA 宜家家居 台中店臉書

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

IKEA

相關新聞

IKEA「冰狗」悄悄復活！ 台中店突開賣25元銅板價 網友笑翻：諧音梗超煩

IKEA「冰狗」悄悄復活！ 台中店突開賣25元銅板價 網友笑翻：諧音梗超煩

買1送1連喝14天！Mr.WISH聯名「京都SOU・SOU」首創「五窨茉莉」、必吃焙茶粉粿、超萌變色杯149元入手

買1送1連喝14天！Mr.WISH聯名「京都SOU・SOU」首創「五窨茉莉」、必吃焙茶粉粿、超萌變色杯149元入手

聖誕手搖優惠！康青龍「焙芽Q奶」第2杯半價+穿聖誕裝再折 TEA TOP「3品項才99元」 聖誕老狗狗系列限時3天

手搖飲聖誕優惠！康青龍「焙芽Q奶」第2杯半價+穿聖誕裝再折 TEA TOP「3品項才99元」 聖誕誕老狗狗系限時3天

7-ELEVEN「草莓季」開跑！果汁BAR現打「草莓特調牛奶」甜蜜回歸

冬季最浪漫的粉紅祭典開始啦！ 7-ELEVEN線上線下同步展開「莓粒good！」草莓季，攜手聖德科斯、TREE TOP樹...

日本「生甜甜圈」+1！ 鳥取排隊名店「Truffle Donut」台灣首店落腳高雄 開幕日、地址一次看

日本「生甜甜圈」+1！ 鳥取排隊名店「Truffle Donut」台灣首店落腳高雄 開幕日、地址一次看

「酪梨變珍珠」超狂！ 鶴茶樓「酪梨大王系列」5款神級飲品開賣　限時1天爽喝第2杯半價

5款酪梨那堤、冰沙限定1天第2杯半價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。