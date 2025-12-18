IKEA「冰狗」悄悄復活！ 台中店突開賣25元銅板價 網友笑翻：諧音梗超煩
IKEA「冰狗」又復活了！ 逛IKEA不只買家具，有網友發現IKEA台中門市最近悄悄上架消失已久的熱門冰品「冰狗」（Ice dog），售價只要25元，一曝光立刻在社群平台掀起熱議，引網友狂刷諧音梗笑稱：「冰狗（Bingo）！答對囉！」
近日有網友在Threads分享，前往 IKEA 台中店購物時，發現點餐機上竟出現了消失已久的熱門甜點「冰狗（Ice dog）」，售價僅需25元。這款結合熱狗麵包與冰淇淋的奇妙組合，因為英文品名諧音酷似「Bingo」，瞬間觸動台灣網友的諧音梗精神，紛紛留言笑喊：「IKEA 真的很煩」。
「冰狗」這款甜點以現烤溫熱的熱狗麵包夾入冰涼霜淇淋，冷熱交替的口感深受粉絲喜愛，回顧過往，最早在2020年登陸台灣，當時僅限高雄、台中及台北敦北三間門市販售「冰狗」，之後不定期曾推出芋頭、香草、巧克力、芒果等限定口味，每回皆以低調回歸模式突襲上架，反而更讓不少粉絲產生「尋寶感」。
