買一送一喝到爽！ 摩斯漢堡「年終激省優惠券」攻略 高CP值吃爆壽喜燒雙牛、貝果早餐79元、咖啡加10元多1杯

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

年末小確幸快收下！　連鎖速食品牌「摩斯漢堡」驚喜宣布歲末優惠，祭出超狂「MOS超值省」優惠券，即日起一路延續到2026年1月19日，多款人氣餐點、飲品下殺，有香吉士系列買一送一、咖啡加10元多一杯，還有貝果早餐79元、獨享餐199元起，再搭配MOS Order APP限定跨店取優惠，速食控快筆記衝一波！

冬季限定新品「喜燒雙牛珍珠堡」超滿足

摩斯這次推出期間限定「壽喜燒雙牛珍珠堡」，以日式壽喜燒醬拌炒洋蔥與鴻喜菇，搭配燒肉片與多汁牛排，夾入熱騰騰超級大麥米漢堡中，甜鹹風味完美襯托牛肉香氣，一口咬下超療癒！

圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

貝果早餐系列新上市！79元爽吃貝果配大杯紅茶

全新「貝果系列」早餐推出，有「培根雞蛋貝果」、「蕃茄吉士蛋貝果」、「火腿歐姆蛋貝果」三款，Q彈麥香貝果夾現煎雞蛋、生產履歷番茄、新鮮萵苣、培根或火腿，現在出示優惠券，貝果三選一配大杯冰紅茶，超值組合只要79元（原價90元）。

圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

飲品買一送一！香吉士、咖啡加10元多一杯

最狂買一送一專區！香吉士蘇打、香吉士蒟蒻冰茶、冰橙咖啡、可樂、雪碧等5款飲品，同價位買一送一，最低35元起；大杯摩斯咖啡、耶加雪菲或經典奶茶，加價10元多一杯，歲末聚會喝到飽！

圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

獨享餐199元有找 月亮薯條+圈圈蝦餅超豪華

CP值獨享餐從吉士漢堡、烤雞起司堡、大麥燒肉珍珠堡三選一，配新品月亮薯條、圈圈蝦餅、大杯紅茶，只要199元；人氣鱈魚堡同樣配料套餐更只要189元，現省超多！

圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

APP跨店取加碼優惠！貝果買3送1、兩套經典堡不到170元

下載MOS Order APP跨店取嚐鮮，壽喜燒雙牛珍珠堡雙套餐（含雞塊、薯餅、紅茶）378元，平均一組189元；早餐貝果系列買3組送1組；12月22日至31日限定，「薑燒珍珠堡＋大杯冰紅茶」2套優惠價168元；「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」2套只要158元，銅板價吃爆！

圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

